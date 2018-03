Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono solo supposizioni. I dati di fatto dicono che i due non riesco a dirsi addio in via definitiva, che nonostante i ‘no’ gridati al vento qualcosa li tiene ancora stranamente legati. La dama di Torino è una frequentatrice del programma dal 2010 e di cose da allora ne sono accadute. Proprio per questo motivo, la donna ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso un’inedita intervista rilasciata al settimanale Oggi. come sappiamo Gemma è direttrice di sala del Teatro Colosseo, un lavoro che le regala moltissime soddisfazioni e che fa con grande passione. Ai lettori del settimanale ha voluto raccontare alcuni particolari della sua vita a Torino e dei suoi tanti amici. (continua dopo la foto)

Ma Gemma come sappiamo ha anche tanto affetto da donare e infatti da tanto tempo è alla ricerca del vero amore dal 2010, anno di debutto del trono over. All’interno del programma la Galgani ha avuto solo tre storie importanti, ma quella che spicca su tutte è quella con il cavaliere fiorentino Giorgio Manetti. La dama in merito al suo ex compagno ha tenuto a puntualizzare nell’intervista che le cose tra loro sono ormai definitivamente chiuse e il motivo è decisamente serio: “La porta è chiusa per sempre. Mi ha offeso troppe volte”. Nessun ritorno di fiamma tra i due dunque, nonostante i recenti tentativi della dama di riuscire a riconquistare il cuore del gabbiano. Molti fan della trasmissione ancora si chiedono come una storia coinvolgente come la loro posso essere finita per sempre.





Ma c’è anche una riflessione inedita che Gemma ha fatto con molta serietà: “Ci sono uomini che lasciano e uomini che si fanno lasciare perché pongono delle condizioni talmente inaccettabili per una donna innamorata da costringerla a fare questo passo”. In merito poi al suo tanto discusso atteggiamento nei confronti dell’intimità con un uomo, la Galgani precisa: “Per me l’intimità non è solo l’unione di due corpi, c’è differenza tra fare sesso e fare l’amore”. Ala fine dell’intervista Gemma ha rivelato di aver da fare con un misterioso corteggiatore che attende sue notizie al telefono e forse sarà davvero la volta buona per la Galgani per voltare pagina e trovare il vero amore.

