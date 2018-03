''Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore''. Con queste parola Karina Cascella, 38 anni, aveva presentato sui social il nuovo fidanzato. Dopo la lunga relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di ''Uomini e Donne'', l'opinionista di Barbara D'Urso posta uno scatto su Instagram mentre bacia il suo nuovo fidanzato. Da circa otto mesi, infatti, un uomo si è fatto spazio nella vita di Karina Cascella e non è uno qualunque. Il nuovo amore della 'velenosa' opinionista si chiama Max e, come confermato da lei stessa in un intervista rilasciata a un quotidiano online, è il migliore amico del suo ex, Salvatore Angelucci. ''Non ne ho mai parlato. Si chiama Max ed è, caso della vita, uno dei migliori amici di Salvatore. Lo conosco da tanti anni e tra noi non era mai successo niente. Poi la scorsa estate mentre eravamo in spiaggia mi ha fatto una carezza. Ho sentito davvero un brivido. Lo abbiamo capito subito. Iniziamo a parlarne, avevamo paura di compromettere i rapporti di amicizia e invece siamo ancora qui. Sono fidanzata e felice da 8 mesi. Lo dico a bassa voce però''. (Continua a leggere dopo la foto)

Accanto a Max Colombo la Cascella ha ritrovato il sorriso: sogna un altro figlio e sopratutto il matrimonio. Grande è anche il desiderio di arrivare all'altare, quindi spera che Max al più presto possa fargli la fatidica proposta. Inoltre l'opinionista afferma che sua figlia è pazza del nuovo compagno della mamma, e poi dichiara: ''Io ho 38 anni, sono già 'matura' e mi devo sbrigare per un fratellino o una sorellina alla mia bimba''. ''Com'ero preoccupata all'inizio della relazione con te – scriveva su Facebook - Pensavo agli anni passati da single, al fatto che Ginni non avesse mai conosciuto un 'fidanzato' della mamma, che non mi avesse mai vista in circostanze diverse, anche solo di una carezza da parte di un uomo verso di me, in sua presenza''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Poi pensavo a quanto fossi convinta a star sola, - aveva spiegato Karina - quanto avessi faticato a ristabilire un equilibrio con me stessa, con mia figlia e con il mondo che mi circondava. Ero preoccupata si.. tremavo, di continuo appena mi guardavi, quando mi sorridevi e quando mi tiravi verso di te per stringermi. Tremavo perché sapevo già quanto ti amavo sin da subito e quanto ti avrei amato poi..noi donne lo sappiamo quando arriva l’amore quello vero, come fa... Lo stomaco si chiude, dormi poco perché sogni in ogni istante, non hai bisogno più di niente e vai in giro con il sorriso e gli occhi che ti brillano..Io sono così da tempo ormai".

