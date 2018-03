La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. Dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ‘matrigna’. In seguito anche il figlio Claudio ha espresso il suo parere, affermando che le parole di Anna erano dette da una donna delusa. Un blando tentativo di mettere pace. Ma in realtà tutti stavano aspettando la reazione di Gigi che non si è fatta attendere, ma che è molto diversa da quello che ci si poteva aspettare. A dare una spiegazione delle dinamiche della coppia ci ha pensato il settimanale Chi, dove Gabriele Parapiglia dà una sua interpretazione degli eventi di questi ultimi mesi. Il giornalista infatti spiega che l’articolo di vanity in realtà non aggiunge nulla di nuovo a quello che già sapevamo. (continua dopo la foto)

Le dichiarazioni della cantante di Sora sono state ribattute a uso e consumo della promozione di Masterchef Vip, di cui lei è protagonista.“Quello che valeva due mesi e mezzo fa non vale più oggi e per questo le parole di Anna hanno totalmente spiazzato Gigi”, scrive parapiglia. Pare che la coppia, infatti, stesse provando in queste settimane a riavvicinarsi. Poi la pubblicazione delle dichiarazioni e, di conseguenza, una nuova frattura. E a quel punto è arrivata la particolare reazione di D’Alessio. “Gigi – si legge su Chi - si è chiuso in un inspiegabile silenzio. Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia, anzi fa di più […] ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia”.





Di fronte a tutto ciò “Anna ha preso questo silenzio come un affronto personale, una volontà di fuga del suo uomo, un modo per non affrontare i problemi che investono la sua intimità di donna e di madre (del loro piccolo Andrea, 8 anni, ndr) […] Per questo la Tatangelo ha scelto ancora una volta di allontanarsi, di mettere spazio tra lei, Gigi e le polemiche ed è andata con il figlio Andrea a Sora, dai suoi genitori e dai suoi fratelli (per altro inferociti con D’Alessio e la sua famiglia) mentre Gigi rimane solo e in silenzio alle terme”. L’articolo di Chi punta su una ancora possibile riappacificazione. “Chi li conosce bene sa che entrambi non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e che l’amore che li lega è ancora profondo. Forse ciò che manca loro è il tempo e la quiete per ritrovarsi da soli e costruire un ponte che colmi le loro incomprensioni e li riavvicini […] Per ritrovarsi semplicemente come ‘Gigi e Anna’ […] anche sposi prima o poi”.

