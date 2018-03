Valeria Marini è una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi e resterà con gli altri concorrenti per un periodo breve, una settimana circa, anche se gli altri vip non lo sanno. Alessia Marcuzzi, infatti, in accordo con l'ex volto del Bagaglino, ha preparato per loro un scherzetto. La conduttrice dell'Isola ha fatto credere ai naufraghi che "dato che le donne scarseggiano c'è una nuova concorrente per l'Isola dei Famosi". La formosa showgirl è approdata a Cayo Cochinos durante la diretta di martedì 20 marzo ed è stata una vera gioia per i naufraghi (ormai anche con Francesca Cipriani, ex fidanzata con Giovanni Cottone, ex marito della Valeriona Nazionale, è amore). ''Mi fai morire con la vestaglia leopardata. Che chic! Noi puzziamo, capelli sporchi, buchi ovunque sui vestiti e arriva lei che profuma di vaniglia e mangia cocco con la vestaglia leopardata. Sei una visione!'', ha detto l'ex gieffino Jonathan alla vista di Valeria in versione animalier. (Continua a leggere dopo la foto)

E chissà se al suo ritorno dall'Isola il suo ex, con il quale è stata paparazzata poco prima della partenza per l'Honduras, le riserverà le stesse dolci parole. Ma chi è il famoso ex fidanzato? Si tratta di Patrick Baldassari. O almeno così scrive Novella 2000, che ha dato l'esclusiva sul numero appena uscito in edicola. ''Lui è l’imprenditore con cui la Marini è stata fidanzata nel 2016. - si legge sulla rivista di gossip - Se non è Patrick Baldassari, rampante e intrigante imprenditore e procuratore sportivo con cui la Marini è stata già danzata nel 2016, è il suo sosia. Una storia d'amore importante quella per la nostra Marilyn, così tanto importante da indurla, all'epoca, a parlare persino di nozze (cosa non scontata per la Marini, rimasta parecchio 'bruciata' dall'esperienza negativa con Cottone)''. (Continua a leggere dopo le foto)

Patrick Baldassari organizza con il padre Mario l'evento dal titolo Vip Master di Tennis di Rimini. E proprio in questa occasione Valeria Marini lo aveva conosciuto. ''Considero Patrick un regalo del mio angelo custode - diceva all'epoca la showgirl su di lui - è un uomo meraviglioso che mi dà serenità. Per me formare una famiglia è sempre stato un sogno, un obiettivo fondamenale: ora voglio dedicare quanta più energia possibile a realizzarlo''. ''FINE RELAZIONE - aveva scritto Patrick sui social - onde evitare continue domande, come avrete saputo o saprete, la relazione tra me e Valeria Marini è finita da qualche settimana. Impegni di lavoro di entrambi e la distanza sono le cause principali di una storia vissuta in modo trasparente e pulito tra due persone che si sono volute e si vogliono veramente bene. Valeria è una donna straordinaria a cui io e la mia famiglia saremo sempre legati''. Chissà cosa succederà al ritorno di Valeria dall'Isola. I paparazzi sono avvisati.

