Al Bano e Romina sono tornati nuovamente insieme sul palco per un tour in Germania. E la foto che in queste ore sta circolando sui social è un vero e proprio sfregio a Loredana Lecciso, l'attuale compagna del cantante di Cellino San Marco. La coppia più amata di sempre è in tour in Germania, in quella stessa Germania dove era scoppiato il caso della foto ai mercatini di Natale che tanto aveva fatto infuriare la Lecciso, e sta tenendo una serie di concerti per tutti i loro fan. Tra una canzone e l'altra era inevitabile che i due artisti cantassero insieme i loro pezzi più emozionanti: da ''Felicità'' a ''Ci sarà'', passando per ''Se vivessi di nuovo''. E proprio sulle note di ''Se vivessi di nuovo'' i due hanno sorpreso i fan lasciandosi andare a un dolce lento e lanciandosi anche qualche sguardo affettuoso. E i fan di fatto in quel "lento" ballato da Romina e da Al Bano hanno visto una sorta di reunion sentimentale. È bastato questo a scatenare nuovamente le speranze del pubblico che ancora spera che i due possano tornare insieme e riformare quella coppia che tanti anni fa faceva sognare il mondo.

La coppia aveva fatto innervosire la Lecciso durante il periodo di Natale. In tour ad Amburgo, Romina Power e Al Bano erano stati fotografati all'interno del mercatino di Natale e la foto era stata pubblicata proprio sul profilo social della cantante. I due posavano con in mano un cuore e la scritta in tedesco ''Ti amo''. I fan, nemmeno a dirlo, avevano fiutato aria di 'ritorno di fiamma' e la Lecciso era andata su tutte le furie. La 'dolce' dichiarazione non era stata digerita da Lorena, specialmente perché in altre occasioni pubbliche Romina aveva accennato a un amore ancora vivo, tra lei e Al Bano. Lui a ottobre non aveva contraccambiato le esternazioni amorose dell'ex moglie - anzi, aveva dichiarato aveva dichiarato: "amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia".

Ma dopo l'avvistamento a Milano, che sembrava sancire la riappacificazione, il cantante di Cellino San Marco e la showgirl si erano separati di nuovo. Lei era tornata a Cellino dai suoi figli, mentre Al Bano era partito per il tour con Romina Power. "Sono in una pausa di grande solitudine, utile. Se dicessi che è un periodo sereno ti direi una stupidaggine ma sono razionale. Sto cercando di capire ciò che è accaduto", ha affermato la Lecciso pochi giorni fa a Domemica Live. "Nella crisi tra me e Al Bano non c'entra solo Romina, non voglio dare colpa a terze persone, che fanno il loro gioco. Romina vive il proprio percorso, fa la sua vita, evidentemente potrebbe anche apparire come se avesse avuto dei dubbi sul suo operato passato e se avesse avuto dei ripensamenti, da donna ha la mia solidarietà. Però la vita va avanti".

