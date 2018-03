Il figlio di Chiara Ferragni, 30 anni, e Fedez, 27, è nato. A dare la notizia è stato il sito tabloit.it. ''Siamo i primi a dare la notizia, - si legge - che ci è giunta da pochissimi minuti e verrà presto confermata dai diretti interessati. Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio stanno bene. La lieta novella era attesissima da tutti i fan della coppia, che ormai da mesi si era trasferita a Los Angeles in attesa dell'arrivo del primo figlio''. I fan avevano sospettato che la fashion blogger potesse partorire proprio oggi per via dello "strano" silenzio sui social dei due vip più attivi del web. La coppia si era trasferita da mesi in California - dove da qualche giorno erano stati raggiunti dalla famiglia del rapper - proprio per aspettare la nascita del figlio Leone, attesa in realtà per il 9 aprile. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: un paio di complicazioni hanno reso l'attesa un po' più difficile e hanno costretto Chiara al riposo (quasi) assoluto e a frequenti controlli in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

''Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3!'', aveva fatto sapere Fedez nell'ottobre del 2017. ''Sono incinta di cinque mesi e non vedo l'ora di incontrare baby raviolo. Life is beautiful'', aveva aggiunto la fashion blogger raggiante dalla felicità. Da allora, la dolce attesa è stata un susseguirsi di scatti social: ecografie, dediche, pancioni allo specchio, la preoccupazione degli ultimi controlli, i preparativi per l'arrivo di Leone. La gravidanza aveva avuto qualche intoppo medico (soprattutto causato dal troppo lavoro della mamma) ma era stato sufficiente del riposo per far tornare tutti i valori nella norma. Dopo una settimana di ansia per il suo piccolo Leo che non cresceva come previsto, Chiara Ferragni aveva rassicurato i fan. (Continua a leggere dopo le foto)

''Non so come ringraziarvi per i migliaia di commenti ed email che mi avete/che mi state mandando raccontandomi la vostra esperienza e dandomi ottimi consigli. Non avete idea di quanta energia mi stiano dando e quanto mi senta più forte oggi grazie a voi. Questo profilo segue la mia vita: - aveva scritto la fashion blogger - negli attimi pieni di felicità non vedo l'ora di condividere i miei traguardi con voi per ispirarvi a dare del vostro meglio ed in quelli in cui sono invece triste o spaventata adoro poter trovare quella grinta di cui ho bisogno nelle vostre parole, e vedere quanto è bello aiutarsi nel momento del bisogno. Non c'è niente di più forte del condividere un'emozione positiva, e voi, in queste ultime 24 ore, mi avete resa ancora più fiera di essere circondata da cosi tanto amore e sostegno. Grazie dal profondo del mio cuore, da Fede e grazie anche da Leoncino che scalcia come un pazzo #LeoncinoMio''.

