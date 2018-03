La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez si era lasciata andare a delle dichiarazioni piuttosto esplicite mettendo a confronto Ignazio Moser e Francesco Monte anche dal punto di vista fisico. L’ex tronista ne era uscito a pezzi, al punto tale che i tanti fan del tarantino si erano lamentati dicendo che le parole della modella erano assolutamente fuori luogo. A tirare di nuovo fuori l’argomento nel corso della trasmissione della Dalla Chiesa è stata Turchese Baracchi che ha voluto farle una battutina pungente: "Ma che bisogno c'era di dire che il tuo fidanzato è più dotato del tuo ex? Già gli hai dato una mazzata mollandolo". (continua dopo la foto)

La Rodriguez non ha nascosto la sorpresa di fronte a questa domanda e si vedeva che era alquanto alterata e ha replicato seccamente all’opinionista di Ieri, Oggi, Italiani, spiegando di avere paragonato Francesco Monte e Ignazio Moser a causa della sua spontaneità e ha risposto alla frecciatina di Turchese Baracchi: "Intanto la mazzata l'avrei data se fossi stata falsa, invece sono stata onesta. Per quella frase ti dico che sono molto spontanea e non riesco a non dire quello che mi passa per la testa, devo imparare a rispondere meglio". E sulla sua scelta al Grande Fratello Vip, ovvero quella di lasciare Francesco Monte per Ignazio Moser, Cecilia è tornata a ribadire: “Se ho fatto quello che ho fatto è perché ci sono stati dei motivi che non sto qui a spiegare”.





Anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Cecilia è tornata sulla questione Monte, esprimendosi in merito alla sua nascente relazione con Paola Di Benedetto, conosciuta durante la breve avventura a L'Isola dei famosi 2018: "Se lui è felice, lo sono anch'io. Non gli ho mai augurato qualcosa di male, anzi. E spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita". Insomma, per Cecilia la storia con Monte è ormai archiviata: vuole vivere il suo presente e il suo futuro con Ignazio. Con il quale la storia procede a gonfie vele: tre mesi dopo la fine del Grande Fratello Vip i due convivono a Milano e sognano di avere presto un bambino. “Voglio almeno tre figli” ha già anticipato la Rodriguez.

