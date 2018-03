Dopo la fine della storia con Federica Pellegrini Filippo Magnini è stato pizzicato da ''Chi'' con l'ex velina di Striscia la notizia Giorgia Palmas. ''I due - raccontava il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini - si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. La Palmas è tornata single dopo un legame durato anni con l'inviato di 'Striscia' Vittorio Brumotti e Filippo Magnini è al suo primo legame serio dopo la fine della tormentata storia d'amore con Federica Pellegrini''. Il nuotatore, ospite a Domenica In, ha confermato il gossip dell'ultim'ora. Alla domanda su questa nuova relazione, Magnini ha spiegato di aver preso le cose con molta calma: ''Se posso definirmi fidanzato? Lavori in corso, non ci sbilanciamo''. ''L'ultima volta che ho detto ti amo è stato alla mia ex ragazza (Federica Pellegrini, ndr), è passato un po' di tempo, mentre l'ultimo bacio l'ho dato qualche giorno fa, si è visto'', ha aggiunto il nuotatore durante la chiacchierata con Cristina Parodi. (Continua a leggere dopo la foto)

Filippo ha detto di avere bisogno di una donna accanto. ''Una donna è indispensabile per essere felici, - ha spiegato - io amo condividere tutto, per me è indispensabile. La donna ideale mi deve saper parlare, ho detto tantissimi no, se una persona non mi interessa non apro le porte''. E a chi gli chiede se sia meglio avere una partner che fa lo stesso mestiere o no, Magnini appare categorico: ''Se ti fidanzi con una collega ci sono momenti molto belli. Condividi la gara, gli allenamenti, le emozioni, le fatiche e le gioie, ma stare sempre insieme a contatto non è facile. Se sei stanco dell'allenamento, torni a casa e trovi anche lei stanca dell'allenamento. In questo modo si raddoppiano i momenti brutti''. (Continua a leggere dopo le foto)

Filippo Magnini ha condiviso sei anni insieme alla collega Federica Pellegrini e in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso aveva raccontato la lunga storia d'amore. "È stata una bella storia, quasi sei anni, alti e bassi come in tutte le storie. Io penso che una cosa bella rimane tale, una bella storia, anche se finisce. La nostra è stata una storia molto mediatica, l'ho accettato. Una coppia così sportiva non c'è mai stata". A proposito della storia terminata, il campione di nuoto aveva detto: "Siamo rimasti in buonissimi rapporti con Federica. Anche con i genitori siamo andati a cena, siamo stati benissimo, sono stati la mia seconda famiglia per sei anni, la sera stessa sono tornato a Milano giuro".

