Gossip che bolle all'Isola dei Famosi. Chi riguarda l'ultimo sospetto? Francesca Cipriani, ovviamente. Durante il day time un interessante novità ha catturato l'attenzione dei telespettatori da casa. Franco Terlizzi a lei e Simone Barbato ha promesso di regalare il proprio soggiorno a Playa Bonita se e qualora dovesse essere lui a vincere la prova settimanale domani sera. Quella che oggi, però, sembrerebbe essere apparentemente solo un'assurdità, alla luce di quanto dichiarato dai diretti interessati, potrebbe di fatto non essere così un'eventualità così remota. Sia Francesca Cipriani che Simone Barbato hanno infatti dichiarato di andare molto d'accordo e di stare molto bene l'uno in compagnia dell'altro. "Il mio rapporto con Francesca è sempre più roseo", ha dichiarato qualche ora fa Simone Barbato in merito alla sua vicinanza a Francesca Cipriani.

"È una bellissima persona". L'ex pupa bionda, invece, che cosa pensa del Mimo di Avanti Un Altro? "Simone è un ragazzo vero e genuino" ha affermato la Cipriani "Anche io sono così". Tutte affinità queste che, al momento, sembrerebbero aver legato molto i due naufraghi. Certo adesso è ancora troppo presto per parlare di coppia o di amore ma, continuando così, escludere a priori la cosa potrebbe di fatto rivelarsi un errore. Come molti già sanno Simone Barbato, insieme a Marco Ferri e Jonathan, è uno dei naufraghi messi in nomination questa settimana.

La sua uscita dall’Isola dei Famosi, di fatto, potrebbe impedire al suo rapporto con Francesca Cipriani di continuare ad evolversi. Questo, però, potrebbe portarlo direttamente all’Isola che non c’è dove, ricordiamo, al momento si trova Elena Morali, la naufraga per cui il Mimo di Avanti Un Altro ha dichiarato in passato di avere un debole. L’intreccio, a questo punto, sia in caso di eliminazione che di permanenza sull’Isola potrebbe rivelarsi molto più interessante di quanto immaginato.

