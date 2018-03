Filippo Inzaghi beccato con un'ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne''. L'allenatore del Venezia è stato pizzicato a una 'misteriosa' conoscenza dei telespettatori del programma di Maria De Filippi a Verona, per la precisione nei pressi dello stadio Bentegodi. Lo scatto della nuova coppia è stato pubblicato sulla pagina Instagram de ''Le Perle'' e rilanciato da diversi siti di gossip. ''Oggi Pippo Inzaghi – si legge sulla pagina Instagram Le Perle, che ha anche postato lo scatto dei due – era allo stadio Bentegodi di Verona accompagnato da Angela Robusti, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini! I due stanno palesemente insieme visto che mostravano effusioni amorose in pubblico. Su Instagram si seguono pure!''. L'ex bomber del Milan e allenatore del Venezia starebbe frequentando in maniera seria Angela Robusti, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini, che eliminò la giovane lasciando in gioco la sua scelta, la sexy Soleil Sorge, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo. L'allenatore del Venezia ha avuto una vita sentimentale molto movimentata ed era stato protagonista di uno scandalo a luci rosse avente per protagonista un'altra ex corteggiatrice, la formosa Marika Fruscio. (Continua a leggere dopo la foto)

Accantonata dunque una volta per tutte la lunga e tormentata storia con la soubrette Alessia Ventura, ex letterina collega di Silvia Toffanin e Ilary Blasi, nonché cugina di Luca Argentero, Pippo Inzaghi farebbe sul serio con questa bella corteggiatrice che potrebbe essere davvero la donna della sua vita. Ma chi è Angela Robusti? L'ex corteggiatrice di Luca Onestini ha 28 anni, è laureata in architettura e saltuariamente si sbizzarrisce a fare la modella. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia. Inzaghi non sarebbe nuovo al fascino delle protagoniste di ''Uomini e Donne'', dato che già in passato aveva scritto a Rosa Perrotta con l'intenzione di corteggiarla.

L'allenatore aveva però sbagliato account e lo screenshot della sua richiesta era finto sul web e su tutti i giornali. ''Posso venirti a corteggiare?'', aveva scritto Pippo Inzaghi alla pagina fan di Rosa Perrotta. "Uno non sono Rosa, due ma davvero?". , aveva risposto una fan che all'epoca gestiva la pagina social della corteggiatrice. Lo scambio di battute era stato diffuso dai gestori della fanpage di Rosa Perrotta, proprio quella fanpage che era stata scambiata per pagina ufficiale. Per quanto riguardava l'autenticità dell'account di Inzaghi sembravano non esserci dubbi, visto che accanto al suo nome c'era anche la spunta blu che indica proprio l'autenticità del profilo.

“Eccoci tutti insieme… La conoscete lei?”. Filippo Inzaghi festeggia il compleanno a Venezia e fa le presentazioni ufficiali. Peccato che quella signorina al suo tavolo non è una ‘new entry’, tutt’altro. Ed è subito gossip bomba dell’estate