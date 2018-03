Sono mesi che le voci di una crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all'Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l'intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i due artisti sembra proprio finita. Lady Tata ha aperto il rubinetto. Si è sfogata come mai aveva fatto prima sulle colonne di Vanity e, tra un racconto e un altro di questi tredici anni trascorsi a fianco del cantante napoletano da cui nel 2008 ha avuto anche un figlio, Andrea, scrive la parola 'the end' sulla storia che ha fatto emozionare migliaia e migliaia di fan. "Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov'ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese – spiega Anna – E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. Separarsi non significa per forza di cose odiarsi". (Continua dopo la foto)

La storia d'amore, dunque, sembra proprio arrivata al capolinea, ma "non c'entrano terzi – prosegue la Tatangelo - Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore". In che senso 'rumore'? "Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: 'Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado'. E lui non mi ha fermata". E quello è stato l'inizio della fine. (Continua dopo le foto)

Uscita questa intervista, ha fatto scalpore il commento della figlia di Gigi, Ilaria, che su Instagram ha scritto un post al vetriolo contro la Tatangelo, paragonata addirittura a un diavolo e definita bugiarda perché, dice Ilaria, non ha mai accettato i figli di D'Alessio. Ma in questo turbinio di parole forti e accuse pesanti, a mettere ancora più pepe su questa storia ecco una nuova indiscrezione sulla ex coppia lanciata da Dagospia. Stando al sito di Roberto D'Agostino, tra Gigi e Anna adesso spunterebbe una fan: "A Napoli gira voce che Gigi D'Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…".

