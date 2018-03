Il flirt era iniziato sulle spiagge dell'Honduras, ora tra l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' Francesco Monte e la Madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale "Spy" ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'"Isola dei Famosi" in un tenero bacio, subito dopo l'ultima diretta. "Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ha lasciato il suo numero di telefono", aveva detto la giovane durante l'ultima puntata del reality show. La Di Benedetto, eliminata dal gioco, era stata accolta in studio da Alessia Marcuzzi nel corso della puntata di lunedì scorso. Un mazzo di rose rosse e un bigliettino firmato proprio dall'ex tronista le avevano strappato un sorriso raggiante. Si trattava di un ulteriore segnale, dopo un video messaggio che già il modello pugliese aveva fatto recapitare alla showgirl mentre era in Honduras, che tra i due potesse nascere qualcosa. ''Ora sono felice. Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, ho una nuova vita'' aveva spiegato l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' rimasto invischiato nel canna gate. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo il suo ritiro dall'Honduras Francesco aveva fatto sapere a Paola, attraverso dei videomessaggi, che l'avrebbe aspettata al suo ritorno in Italia, e durante l'ottava puntata del reality le ha fatto recapitare in studio un mazzo di rose rosse accompagnato da un biglietto: ''Paoletta, sono passati quasi due mesi in cui mi è successo di tutto. Ma non ho mai allontanato il mio pensiero da te. Ti aspetto. Ovviamente non divulgare il numero in diretta. Perché già mi stanno cercando in troppi''. Poi sono arrivate le foto che hanno confermato il flirt e le parole di Francesco Monte. ''Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. E’ stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino. La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono''. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma come avrà preso la notizia l'ex Cecilia Rodriguez. Come riportato dal sito gossipblog.it la sorella ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo. ''Se ho fatto una scelta è perché ero molto sicura di quello cui andavo incontro'' avrebbe dichiarato Chechu. ''La volontà che avevo maturato è stata più forte della ragione'' spiega Cecilia in merito a quanto accaduto a lei e Ignazio Moser. ''Se lui è felice, lo sono anch'io'' Sembrerebbe aver detto Cecilia Rodriguez al riguardo. La stessa, poi, ha aggiunto:“Spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita''.

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista, ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto, confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori?