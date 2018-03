Una foto bellissima che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. Da un po' di tempo, Tiziano Ferro aveva dichiarato di avere il desiderio di diventare padre. Poi è spuntata una foto bellissima che ritrae il cantante con un bebè tra le braccia. Lo stupore e la gioia sono stati generalizzati, il web è letteralmente impazzito. Inoltre, l'interprete ha aggiunto una frase che ha mandato tutti in confusione: "La meraviglia assoluta". Nell'immagine in bianco e nero tiene in braccio un bebè. Le piccole dita intrecciate alle sue più grandi, e un gran bel sorriso. Ma poi è arrivata subito la verità, un po' un colpo per i fan che già avevano gli occhi a cuoricino. Tiziano non è papà, non ancora. Ma per un paio d'ore la notizia è apparsa plausibile e i commenti in rete si sono accavallati a centinaia, aumentando ogni minuto. Tra questi qualcuno sosteneva fosse il figlio di una coppia di amici. Piano piano sono arrivate le smentite. Prima il Gaypost.it, sul sito la notizia che il managment dell'artista ha confermato: Tiziano Ferro non è diventato padre, "non oggi". (continua dopo la foto)

La foto condivisa sul suo profilo Facebook, che lo immortala sorridente e beato con un neonato tra le braccia, altro non era che un omaggio alla bambina appena nata di una coppia di cari amici, come ha precisato il suo manager ai microfoni di Radio Italia. Un dolce benvenuto, che è stato subito frainteso come qualcosa di più personale. La paternità era comunque un desiderio da tempo che Ferro non ha mai nascosto. Anche se "sono solo", aveva detto lui. Perché, come aveva affermato durante l'intervista con Gino Castaldo, "non sento più il bisogno di pensare solo a me". Aveva confessato di pensarci e di non voler aspettare troppo: "Sento il bisogno di dedicarmi ad un bene superiore, a qualcosa che non sia solo me stesso". Figlio di due genitori dai valori solidi e concreti, Tiziano aveva detto di voler trasmettere le stesse cose al suo futuro figlio: "Non sono ancora padre, ma è una cosa che ho in testa. Sono un pianificatore, ma come fai a pianificare queste cose". Ferro aveva anche detto che per lui diventare genitore sarebbe stato anche semplice: "Vivo in America dove è più facile vedere genitori single. Vorrei crescessero in un contesto di amore, comprensione ed empatia assoluta". (continua dopo le foto)





Il cantante si sta anche preparando a questo importante passo: "Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c'è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero", aveva aggiunto in un'intervista a Vanity Fair. In questo momento Tiziano è single e in cuor suo vorrebbe trovare la persona giusta per portare avanti questo importante progetto di vita. "Un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole? [...] Io rispetto le opinioni di tutti, se una persona non desidera figli è libero di fare le sue scelte. Soltanto credo che su certe cose importanti si debba essere d'accordo in una coppia". E ora che non è padre un po' di delusione resta, quella manina intrecciata e quel sorriso hanno scatenato la rete. Sono stati auguri, cuori, sorrisi, pollici all'insù e "tanto tanto troppo troppo troppo amore".

