Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ormai inseparabili. L'ex tronista di ''Uomini e Donne'' è innamorato più che mai della sua fortunata dolce metà, la modella conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono concessi una fuga d'amore in montagna in mezzo alla neve, lontano dal caos della città e dai ritmi frenetici del quotidiano. Ma la coppia non è partita da sola: infatti hanno deciso di viaggiare insieme al fratello di Luca e un loro amico. I due follemente innamorati non si separano nemmeno un secondo da quando hanno iniziato la loro relazione. Infatti, nonostante Luca abbia conosciuto Ivana all’interno della casa del GF Vip, i due hanno deciso di frequentarsi solo una volta usciti dal reality, quando Ivana ha lasciato il suo ex, così da lasciare a Luca campo libero. In un'intervista a ''Uomini e donne magazine'' nel numero in edicola giovedì 15 marzo Onestini ha raccontato la ''sua'' Ivana. Una donna da lui definita sincera, leale e che condivide con lui la stessa scala di valori: ''La parte più bella dello stare con qualcuno è riuscire ad immaginare questa persona nel proprio futuro ed è proprio quello che sta avvenendo con lei. Ho sempre cercato una donna così, ma in 25 anni non l'avevo mai trovata''. (Continua a leggere dopo la foto)

I due, che si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ora convivono: ''E pensare che non era nei piani. - ha raccontato l'innamoratissimo Luca - La prima volta che sono andato a casa sua dovevo restare solo due giorni, ma alla fine mi sono 'asserragliato' dentro il suo appartamento e non sono mai più tornato a casa. Avendo già convissuto all'interno del Grande Fratello Vip è stato semplice, senza sorprese o timidezze. Avere la fortuna di potermi addormentare e svegliare al suo fianco è la cosa più bella che ci possa essere''. La giovane coppia, da quando ha ufficializzato la relazione, ama condividere con i loro seguaci sui social parte della quotidianità attraverso l'ironia che li contraddistingue. (Continua a leggere dopo la foto)

Infatti sono diventati famosi soprattutto per le parodie e caricature di loro stessi alternati a momenti di grande amore e dolcezza. Da quando è uscito dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Luca Onestini non ha mai più visto e sentito Soleil Sorge. La giovane, durante la permanenza dell'ex tronista nella casa, aveva deciso di chiudere la relazione inviandogli una lettera e intraprendendo un'altra storia con Marco Cartasegna, collega di Luca proprio durante il trono di ''Uomini e Donne''. Sulla sua ex fiamma Onestini non si è voluto dilungare più di tanto: ''Con Soleil ero felice, ero convinto che anche lei lo fosse, invece è finita male… meglio così''.

