Ha lasciato tutti senza parole la situazione di Barbara Bouchet. L'attrice 73enne della Repubblica Ceca è stata il sogno erotico di generazioni di fan, osannata anche da Quentin Tarantino che notoriamente nutre una grande passione per la commedia all'italiana, oggi versa in condizioni economiche inaspettate. in questi giorni è circolata la notizia che se la passa piuttosto male. Ospite di Domenica In, l'attrice ha voluto parlare nel dettaglio di questa situazione, spiegando che le sue parole sono state fraintese. "È così, prendo 511 euro al mese, ma vorrei spiegare. Da questa cosa dei 511 euro è scaturito un putiferio. Io vorrei rettificare tutto questo, è una fake news dal mio punto di vista". A lanciare la bomba era stato il settimanale Spy che aveva scritto che Barbara avrebbe detto che vive con una pensione di 511 euro: "L’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già morti. Ma a farmi da parte non ci penso, in pensione ci andrò solo quando volerò in cielo. Finché c’è linfa nelle mie vene, io continuerò a lavorare". (continua dopo la foto)

Ospite del contenitore domenicale targato Rai, la Bouchet ha voluto aggiungere altro e spiegare un concetto che secondo lei è stato frainteso. Ha precisato che è vero che vive con 511 euro al mese, ma non si è mai lamentata per questo. Piangersi addosso non sarebbe da lei: "Io sono stata intervistata per il film Metti la nonna in freezer e la giornalista mi ha chiesto dei 511 euro. Io le ho detto che è vero, è normale, è così. E lei mi ha chiesto ‘Come le tue colleghe, Corinne, Claudia, la Belli'. E io ho risposto: ‘Sì, anch'io'. La giornalista non ha scritto la domanda e ha scritto un'altra risposta. Ha scritto: ‘Io vivo con 511 euro, io devo ancora lavorare perché percepisco solo 511 euro'. Questo non l'ho detto e non lo direi mai".

"Non è da me lamentarmi per qualcosa - ha proseguito l'attrice-. Non è nel mio carattere. Ci sono tante persone che veramente vivono di questo. Vorrei chiarire questo fatto". Infine, la Bouchet ha spiegato che a causa di quelle dichiarazioni, alcuni hanno criticato suo figlio Alessnadro Borghese: "Povero Alessandro. Gli dicono: ‘Tu guadagni bene e non aiuti la tua povera mamma'. Ma abbiate pazienza. Se avessi bisogno, Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano. Ma per fortuna io lavoro e lavoro anche tanto. Amo il mio lavoro e quindi continuo a lavorare finché posso".

Ti potrebbe interessare anche: “Vivo con 511 euro al mese”. Eppure è famosa la madre di Alessandro Borghese. Scommettiamo che non lo sospettavate nemmeno. Era un’icona e oggi arriva la confessione: “Prima era lui ‘figlio di’, oggi sono io la mamma dello chef e conduttore…”