C'è poco da girarci intorno: Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono una coppia adesso che l'esperienza all'Isola dei Famosi è finita. Hanno mantenuto la promessa data quando erano divisi, si sono ricongiunti subito dopo l'ultima diretta del reality e hanno trascorso la prima notte insieme in hotel, come fa sapere il magazine Spy, che documenta anche in esclusiva il primo incontro e il primo bacio tra i due ex naufraghi. In pratica è successo quello che tutti immaginavamo, avendo visto un assaggio del dopo puntata sui social. Breve riassunto: quando la Di Benedetto è arrivata in studio per la tradizionale intervista sull'avventura in Honduras, Monte non c'era ad aspettarla. Si sapeva: tempo prima, appena scoppiato il canna-gate, l'ex tronista aveva fatto sapere che non si sarebbe fatto vivo in studio e così è stato. Ma ha comunque trovato il modo per dare il bentornata alla sua Paola: con un enorme mazzo di rose rosse. E un biglietto: "Paoletta sono passati quasi due mesi in cui mi è successo di tutto, ma tutto non mi ha allontanato da te". Francesco ha aggiunto anche il suo numero di telefono, raccomandandosi però in un post scriptum di non leggerlo in diretta perché già troppe persone lo cercano. (Continua dopo la foto)

Sono stati insieme dopo la puntata, è certo: Paola ha postato una Instagram Stories che lo testimonia. Poi, a Mattino Cinque, dalle rivelazioni del giornalista di Chi Valerio Palmieri abbiamo scoperto che Monte è passato a prendere la ex Madre Natura negli studi Mediaset e insieme hanno raggiunto l'hotel. Questa era solo un'anteprima, però, del servizio completo con tanto di foto pubblicato sul nuovo numero in edicola di Spy, il primo a immortalare il tanto atteso bacio tra i due ex naufraghi. Bacio che, come documentano le immagini apparse sul magazine, è scattato all'esterno dell'Hotel Studios, l'albergo a Cologno accanto agli studi Mediaset dove va in onda L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi & Company. (Continua dopo le foto)

"Ora sono felice. Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, ho una nuova vita", confida poi Francesco Monte a Spy. Ora che Paoletta, come la chiama lui, è entrata nella sua vita, l'ex tronista può finalmente dimenticare la storia con Cecilia Rodriguez, che è durata oltre 5 anni e che è finita malissimo, come ricorderete tutti. Ma poi è arrivata Paola. Sintonia e complicità erano evidenti dal primo giorno in Honduras. Poi il canna-gate ha rovinato i loro piani. O meglio, li ha solo fatti slittare di un mesetto circa, perché non appena lei ha rimesso piede in patria, tempo di concludere la diretta, e si sono riabbracciati. E baciati.

