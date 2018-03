Un nuovo amore all'orizzonte per Cristina Chiabotto. La notizia sull'ex Miss Italia, reduce da una lunga e sofferta relazione con l'attore Fabio Fulco, è stata lanciata dal settimanale Oggi nel suo ultimo numero uscito questa settimana, fornendo nuovi dettagli sul bollente gossip. In base all'indiscrezione dalla dalla nota rivista, la conduttrice potrebbe infatti essere corteggiata da uno spasimante misterioso, la cui identità non è stata svelata. ''Gira voce che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all'insistente corteggiamento di un giovane uomo'', scrive Alberto Dandolo. Il giornalista, sempre informato sul gossip nostrano, ha parlato di un pretendente ''benestante e influente''. Secondo l'indiscrezione del giornale, inoltre, quest'ultima sembrerebbe stare cedendo alle lusinghe dallo spasimante. Per Cristina è arrivato il momento di voltare pagina e di ritrovare il sorriso accanto a un uomo. (Continua a leggere dopo la foto)

Pochi giorni fa, ospite nel salotto di Verissimo, la Chiabotto ha ripercorso la fine della sua storia con Fabio Fulco, che ha fatto parecchio discutere soprattutto dopo lo sfogo dell'attore. (la Chiabotto si riferisce alla dichiarazione dell’ex fidanzato: ''La donna che credevo di avere vicino non è mai esistita'' rimbalzata sui giornali qualche settimana fa, ndr). La showgirl si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando il grande amore con Fulco: "È così, purtroppo è successo. Non c'è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l'uno con l'altro fino a esaurirci. Se credo che l'amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro". (Continua a leggere dopo le foto)





Cristina Chiabotto ha parlato anche del nuovo percorso che ha intrapreso: "Fabio è stato l'inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola, oggi sono ancora giovane ma in me è successa una trasformazione come donna, un'evoluzione". Poi ha provato a spiegare le accuse della rottura con il suo ex. La storia di fatto è finita dopo un lungo periodo passato insieme e in pochi avrebbero scommesso su una fine così travagliata: "Non c'era più l'incastro", ha affermato la Chiabotto. Infine ribadisce qual è il suo punto da cui ripartire: "Sto toccando il fondo, ma mi sto rialzando. Ora voglio emozionarmi".

“Falso! Ecco perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità che nessuno si aspettava: “Sto toccando il fondo…”