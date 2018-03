La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, non c’è dubbio, è Gemma Galgani. Dopo la fine della relazione con il suo (ex) amore fiorentino Giorgio Manetti – che non va per niente d’accordo con l’altra regina dello show, Tina Cipollari – è alla ricerca del vero amore. L’amore totalizzante, quello che le stravolgerà la vita, i pensieri, e che la condurrà su “altri pianeti”. Lo troverà? Beh, noi le auguriamo di sì… Nel frattempo che l’anima gemella bussi alla sua porta, Gemma si dà da fare. Tra una registrazione del programma di Maria De Filippi e un’altra, Gemma trascorre il suo tempo al Teatro Colosseo di Torino dove è direttrice di sala. È questo il vero lavoro di Gemma, un lavoro che Gemma ama e porta avanti con grande passione. “Amo il mio lavoro, mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto piacevole. Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e tutto questo movimento aiuta la mia forma fisica”, ha rivelato la Galgani al settimanale Nuovo che l’ha paparazzata mentre è all’opera. A differenza di Giorgio Manetti che ha ceduto alla tentazione di fare le ospitate in discoteca, Gemma no. Continua a leggere dopo la foto

La Galgani è rimasta sempre fedele alla sua passione, il teatro, una passione che coltiva da tempo. Come racconta Nuovo, la protagonista di Uomini e Donne ha mosso i suoi primi passi dietro le quinte e al fianco di un guru del teatro torinese, Giuseppe Erba. Proprio dietro le quinte di quel teatro Gemma ha confessato di aver avuto un flirt con Walter Chiari. Lo sapevate? Non solo: dietro le quinte del teatro ha anche avuto l’onore di conoscere Maria Callas e Katia Ricciarelli. Wow! Ma cosa fa un direttore di sala come Gemma? Beh, accoglie gli spettatori e controlla i biglietti. E cammina, cammina molto. Sarà questo il segreto di Gemma per avere un fisico così tonico a 68 anni? In parte sì. Ma questo non è l’unico. Continua a leggere dopo le foto

Un altro dei suoi segreti è la dieta vegetariana che la dama di Torino segue ormai da anni. È stata proprio Gemma a confessarlo a DiPiùTv. La sua è una dieta molto ferrea dove non c’è spazio per alcun alimento animale. A volte, però, non è facile:“Cerco di mangiare in modo sano. Da parecchi anni ormai sono vegetariana: a volte, lo ammetto, mi viene la tentazione di gustare il pesce, un alimento che mi piaceva tantissimo, ma resisto”. La dieta vegetariana associata alle grande camminate che si fa a teatro le permettono di restare in forma pur senza frequentare la palestra. E brava Gemma…

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi problemi economici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…”