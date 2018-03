Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam presto sposi. Il rumor risale alla settimana scorsa e adesso le voci si fanno più insistenti. Con tanto di dettagli sulle nozze. La secondogenita di Carolina di Monaco e del marito Stefano, morto nel 1990, e il figlio di Carole Bouquet sarebbero pronti a giurarsi amore eterno, scrive sempre il magazine spagnolo Hola!, che da sempre è molto vicino alla famiglia reala monegasca. Eravamo rimasti alla proposta di nozze che, secondo l'edizione spagnola di Vanity Fair, è arrivata a Parigi e Charlotte ha detto subito di sì. "Fanno sul serio - ha detto un amico della coppia a Vanity Fair Spagna commentando la notizia - ed è per questo che hanno sfilato insieme sul red carpet del premi César (gli Oscar del cinema francese, ndr)". Giusto un paio di informazioni sul presunto futuro sposo dell'incantevole Charlotte, prima di proseguire. Classe 1981, Dimitri è il figlio dell'attrice Carole Bouquet e, come detto, è un produttore cinematografico. Come Charlotte, che è mamma di Raphël, avuto dall'attore Gad Elmaleh, anche lui ha un figlio. Figlia, anzi. È il padre di Daria, 6 anni, avuta dall'ex moglie, la super modella russa Natasha Novoselova. (Continua dopo la foto)

In coppia dal 2016, già lo scorso anno si vociferava che Charlotte e Dimitri fossero pronti a fare sul serio, tanto che si era anche avanzata l'ipotesi che la secondogenita di Carolina fosse già in dolce attesa. E invece, sempre stando alle indiscrezioni, hanno deciso di giurarsi amore eterno. La notizia non trova ancora riscontro sulle pagine ufficiali del Principato, ma sembrerebbe attendibile considerando la vicinanza della stampa iberica alle vicende di casa Grimaldi. E l'ufficializzazione vera e propria, prevede Hola!, potrebbe invece arrivare prestissimo: il prossimo 24 marzo, quando nel Principato si terrà il tradizionale Ballo della Rosa. E dire che meno di un anno fa Charlotte e Dimitri, riservatissimi dal principio, trascorrevano la prima vacanza estiva da coppia. (Continua dopo le foto)





E ora le prime indiscrezioni sulla cerimonia. Scrive Vanity che come già accaduto nel 2015 per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, anche Charlotte potrebbe avere una doppia festa, una monegasca e una italiana. Quest'ultima, svela sempre Hola!, potrebbe svolgersi a Pantelleria, nella residenza da sogno che è di proprietà della madre dello sposo e che consta di dodici ettari e un giardino perfetto per una festa indimenticabile e in grande stile. Ma, sempre che il rumor delle nozze sia attendibile, il 'sì' di Charlotte non sarà l'unico questa estate. Anche Louis Ducruet, il primogenito di zia Stéphanie, sposerà la sua fidanzata storica Marie Chevallier. E fra qualche giorno, invece, verrà celebrato il matrimonio di Christian di Hannover, figlio di Ernst e Alessandra de Osma. La cerimonia si terrà a Lima, città natale della sposa, e, dicono gli insider, Charlotte e Dimitri non mancheranno.

