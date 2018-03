E mentre il nuovo album de Il Volo prende forma, il tenorino Gianluca Ginoble si prende una pausa e se la spassa in dolce compagnia. No, non con Martina, l'ultima fidanzata 'accreditata', quella con cui l'estate scorsa è stato pizzicato più volte dai paparazzi. Non troppe, in verità, perché lui, che è molto geloso della sua vita privata, ha sempre tenuto un basso profilo ma, da quel poco che è trapelato, con Martina era fidanzatissimo dal 2015. Beh, a giudicare dalle nuove foto pubblicate dal settimanale Chi, sembra proprio finita quella storia. Il trio di giovanissimi che abbiamo visto anche nell'ultimo Festival di Sanremo è impegnato con la registrazione del nuovo album a Miami. Album prodotto da Emilio Estefan, celebre produttore discografico nonché marito di Gloria Estefan. E proprio la cantante cubana comparirà all'interno del nuovo disco, per un duetto di cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono detti "onorati". "L'incontro tra un'icona della musica latina come lei con un gruppo che ha le nostre caratteristiche è abbastanza normale, altri nomi invece sono sorprendenti affiancati al nostro nome. A cominciare dal primo singolo", hanno svelato in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. (Continua dopo la foto)

E chissà, allora, se anche singolo già pronto al rilascio sarà un duetto. Non si sa molto sul nuovo progetto discografico, ma a detta del trio avrà una veste totalmente diversa dai precedenti. Una veste più 'pop' e diverse collaborazioni interessanti, come quelle con Tiziano Ferro ed Ermal Meta. Non è nemmeno certa, ancora, la data di uscita. Di sicuro, invece, c'è che il 2019 sarà l’anno del loro ritorno sui palchi, perché ricorre il decimo anniversario della loro carriera musicale, come si legge sul sito di Optimagazine. L'obiettivo del nuovo lavoro discografico che dà spazio a pop e vocalità più leggera? Vincere un Grammy e, ad avviso del produttore Emilio Estefan, potrebbero essere l'anno e il disco giusto. (Continua dopo le foto)

Le fatiche del nuovo album, però, hanno lasciato a Gianluca un po' di tempo per svagarsi. Le foto apparse su Chi ne sono la dimostrazione. Ma chi è quella moretta prosperosa con cui è stato paparazzato il tenorino? Nessuna notizia in merito, solo foto. Che raccontano, però, una bella complicità. A questa ragazza misteriosa Ginoble riserva tenere attenzioni e ci scappa pure un bacio a fior di labbra. Gianluca, devi dirci qualcosa? Sarà difficile considerando la sua proverbiale riservatezza, eppure dovrebbe aver imparato che i paparazzi non mollano la presa. Ricordate qualche mese fa quando, a Milano Marittima, il tenorino fu pizzicato con Mercedesz Henger? Solo una cena fra amici, confermò poi la figlia di Eva Henger, ma per il giovanissimo Gianluca stavolta sarà più difficile 'smentire' queste nuove foto. L'intesa è evidente. Resta solo da capire chi sia questa moretta...

Mercedesz Henger, ma quale tenorino de Il Volo? La figlia di Eva, ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, è innamoratissima di un altro: le foto non mentono. Eccola in giro a Roma con il suo (vero) fidanzato