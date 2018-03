Una foto che getta una nuova luce su una coppia che tutti pensavamo essere più che consolidata. Ma non sempre tutto finisce a tarallucci e vino e anche quelli che sembrano andare d'amore e d'accordo hanno i loro momenti no. Alcune volte capita come a Fabio Fulco e Cristina Chiabotto che dopo 12 anni si dicono addio in malo modo. Altre volte succede come a Matteo Salvini e Isabella Isoardi che dopo una 'caduta' riprendono le fila del discorso. In questo caso i fatti sono tutti da appurare, ma le foto parlano chiaro. Ludovica Frasca è finita di nuovo al centro delle voci di gossip. L'ex velina infatti è stata immortalata dal settimanale Chi mentre bacia un misterioso ragazzo con la barba, a spasso con il suo cane. Le immagini sono chiare (chiarissime) e tutto fa pensare che ci sia un allontanamento, a voler essere buoni, dallo storico compagno Luca Bizzarri. D'altra parte le avvisaglie di una crisi si erano viste da qualche mese, ma i due avevano cercato di porre rimedio a quello che a questo punto è da considerarsi irreparabile. (continua dopo la foto)

Tuttavia, le cose potrebbero anche stare in modo diverso. infatti, ci sono alcuni indizi che fanno pensare a un fraintendimento. La ragazza ritratta nella foto indossa degli occhiali da vista e la Frasca non si è mai fatta vedere con un accessori di questo genere. proprio per questo motivo a più di qualcuno è venuto in mente il servizio di Chi potrebbe in realtà essere frutto di un abbaglio. oltre a ciò, va detto a onor del vero, che in questo momento Ludovica è impegnata su un set misterioso a girare un prodotto video di cui non ha ancora specificato le caratteristiche. La cosa si evince dall'osservazione dei suoi social dove appaiono molte foto in cui compaiono dei ciak, location e truccatrici, in particolare nelle storie pubblicate dalla ragazza questi elementi sono molto presenti.





Ma un altro elemento riguarda proprio il set. Infatti, gli stessi occhiali potrebbero essere solo oggetti di scena e li indossa proprio in quegli scatti in cui è stata immortalata mentre baciava un altro ragazzo. Al momento quindi si resta nel campo delle ipotesi, ovviamente, e potrebbe facilmente venire fuori che il bacio sia in realtà semplicemente previsto da un copione per questo video di cui ancora non si conoscono le caratteristiche. Deduzione che non smentirebbe né confermerebbe in alcun modo notizie in merito a una possibile rottura tra Bizzarri e la Frasca, che tuttavia (questo bisogna dirlo) non danno segnali di coppia sui social e pubblicamente da molto tempo. Presenza o meno di un terzo incomodo, i sospetti di un allontanamento potrebbero essere legittimi.

