Scampoli d'inverno e di neve, perché non andare a sciare? Questo è quello che deve aver pensato Ambra Angiolini che è partita per Cortina D'Ampezzo assieme ai figli Jolanda, 12 anni, e Leonardo, 10, nati dall’amore con Francesco Renga. Dopo gli sci anche una bella passeggiata con le ciaspole, insomma un quadretto familiare niente male. L'attrice romana era con l'amata prole e un gruppo di amici, ma il fidanzato? Massimiliano Allegri infatti non è stato avvistato. Dalla scorsa estate i due si frequentano, ai tempi la cosa fece un certo scalpore e tutte le pagine dei giornali si sono riempite delle foto dei loro baci bollenti in Toscana al mare. Ora è cambiata la stagione e tutti si aspettavano di vederli insieme in versione nevosa. alla visione delle nuove immagini, vista l'assenza importante, in tanti hanno iniziato a vociferare che il perfido vento della crisi si sia abbattuto sui piccioncini. ma alla fine si tratta delle solite malelingue dal momento che il campionato di calcio è nel suo vivo e che la Juventus ha delle partite molto importanti da giocare. È naturale che il mister segua i suoi giocatori. (continua dopo la foto)

Se l'amore va bene, per Ambra Angiolini è un momento fortunato anche dal punto di vista professionale. Infatti, la sua carriera nel cinema è tutta prosegue in ascesa (l’attrice è al cinema con la pellicola Vengo Anch’io). Nonostante non ci siamo problemi tra la coppia, recentemente Ambra è stata paparazzata sulla neve in compagnia dei figli ma senza il compagno al suo fianco. La Angiolini è stata infatti invitata a prendere parte ad una serie di incontri che si sono tenuti a Cortina in favore delle donne e, siccome non è abituata a separarsi per molto tempo dai figlia, ha deciso di portare con se Jolanda e Leonardo, i figli avuti dall’ex marito Francesco Renga. Nelle foto pubblicate sulle pagine del settimanale Chi, l’attrice appare raggiante insieme ai suoi bambini anche se si nota l‘assenza del compagno Massimiliano. (continua dopo le foto)





Quindi se avete subito pensato male, dovrete ricredervi molto in fretta. Allegri non era insieme alla compagna solo perché i suoi impegni lavorativi non lo hanno consentito: l'allenatore è impegnato con la squadra sul duplice campo del Campionato e della Champions League. L’amore con Ambra procede a gonfie vele tanto che poco tempo fa si era parlato anche di una presunta proposta di matrimonio dopo che Massimiliano aveva mostrato un anello al dito. Per il momento niente nozze ma l’amore è tanto e, come ha dichiarato recentemente Ambra Angiolini, “Sono felice. Quando si ama il cuore batte in un modo strano”.

