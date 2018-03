Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale - Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande Fratello, ndr) che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales”. Oltre a questo, l’articolo di Nuovo Tv parla anche di un altro indizio. L’indizio in questione sarebbe una foto che l’argentina ha postato su Instagram. La foto in questione la ritrae mentre è abbracciata con Andrea Iannone. Ciò che ha confermato il dubbio della presunta gravidanza è la didascalia: “Proteggimi”. E Nuovo ha aggiunto al riguardo: “Una richiesta che lascia pensare che i due stiano attraversando un momento particolare”. Continua a leggere dopo la foto

La notizia della presunta dolce attesa di Belen è arrivata fino in Honduras, alle orecchie del suo ex marito, Stefano De Martino il quale, ormai in buoni rapporti con Belen, non ha commentato. Sembra che la cosa non lo abbia scosso più di tanto. Meglio così… Ma andiamo al dunque. È vero che è incinta o è solo un pettegolezzo? I sospetti aumentano. Sul settimanale Chi è uscita un’intervista a Belen e Iannone fatta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nell’intervista è proprio Belen ad affrontare l’argomento bebè: "Prima o poi, di solito non ho la pancetta - ha chiarito la showgirl - quindi se la vedete non sarà colpa dell'asado". Per chi non lo sapesse, l’asado è un piatto della tradizione argentina. Continua a leggere dopo le foto

Comunque dicendo “non sarà colpa dell’asado”, la showgirl lascia intendere che un fratellino per il piccolo Santiago sia veramente in arrivo. Nell’intervista a Chi, Iannone ha svelato che Belen “si lava i denti prima di andare a letto e la mattina la prima cosa che fa è lavarseli di nuovo”. Mentre la Rodriguez ha raccontato qual è il segreto della loro unione: “più passiamo tempo insieme e più andiamo d’accordo”. Insomma, Belen e Andrea sono davvero una coppia affiatata. Aspettiamo con ansia conferme (speriamo non una smentita) della gravidanza. Perché ancora la certezza non c’è. Anche se gli indizi aumentano…

“È incinta”. Arriva anche a Stefano la notizia della gravidanza di Belen. Lui è in Honduras per l’Isola dei Famosi e l’annuncio lo prende alla sprovvista. Reagisce così