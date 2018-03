Inutile negarlo, sono loro la coppia del momento. E loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo sanno e non perdono occasione per far parlare. Le chiacchiere, per la verità, si sono sprecate dall’inizio, da quando la sorellina di Belen ha messo in un angolo il fidanzato Francesco Monte per l’ex ciclista, dentro le mura del Grande Fratello. Poi le voci di una gravidanza di lei, quindi di un possibile e imminente matrimonio. Chiacchiere rilanciate e mai smentite. L’ultima, eccola qua. Più che una chiacchiera, una mezza ammissione. Su Instagram Moser ha postato uno scatto in cui la maglietta alzata “al punto giusto” lascia scoperti gli addominali scolpiti. Nel post l’ex concorrente del Grande Fratello Vip scrive: “Quando ti stai mettendo una maglia e ti interrompono per chiederti qualcosa… è successo qualcosa?”. La fidanzata ha allora rilanciato: “E’ successo di tutto”. Che avrà voluto dire? La fantasia di chi legge non ha limiti…. La Rodriguez non ha mai nascosto le capacità amatorie del fidanzato al quale si dice legatissima. (Continua dopo la foto)

“Ma che cosa pensano – aveva detto Cecilia detmpo fa -, che io sia una che prende in giro il pubblico? Io, quando faccio una scelta, e ho scelto Ignazio, non cambio idea. Sarei veramente una brutta persona, una persona molto brutta, a pianificare certe cose”. Puntualizzando in questo modo la situazione dopo le polemiche sul suo appuntamento segreto con l’ex fidanzato Francesco Monte e le insinuazioni su un pianificato ritorno di fiamma al termine dell’Isola dei famosi, programma che l’ex tronista ha dovuto lasciare in anticipo per la vicenda “canna-gate”. Cecilia aveva poi aggiunto: “Io sono gelosa e non sarei contenta per nulla se Ignazio frequentasse una sua ex.





Certo, io ho rivisto Francesco, una volta dopo il GF, da ex fidanzati. Siamo stati insieme per cinque anni, era giusto farlo. Ci siamo chiariti, abbiamo riso, abbiamo pianto e poi basta”. E sulla situazione è intervenuto anche Ignazio che da buon italiano, sebbene nordico, l’odore di corna dà proprio fastidio. Dal canto suo, l’attuale fidanzato Ignazio Moser aveva commentato: “Consiglierei di leggere meno Dan Brown. Chiedo a tutti di essere più rilassati e di pensare di più ai loro rapporti amorosi piuttosto che al nostro”. Monte ha spiegato a Chi anche cosa ci faceva sotto casa della sua ex, Cecilia Rodriguez, quando ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Ero appena uscito da un incontro di lavoro. L’agenzia con la quale ho fatto un colloquio, tra le più celebri in Italia e conosciuta da tutti, ripeto ‘da tutti’, nell’ambiente, ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Il ‘caso’, fortuna, succede che mi hanno beccato. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia. Ma so che lei è intelligente e avrà capito. Le voglio bene”.

Ti potrebbe interessare: “La cosa più bella!”. Isola. Stefano De Martino, il dolcissimo dietro le quinte. L’inaspettata confessione dell’opinionista e le foto (mai viste) scattate lontano dalle telecamere