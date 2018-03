Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa ormai è storia. Dopo l'uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e storie in cui i due si mostrano sempre molto felici e innamorati. Il figlio di Francesco è persino andato alla festa di compleanno di Veronica Cozzani, mostrando al web intero che ormai è membro ufficiale del clan. Ma questa ufficializzazione non è ancora completa, dal momento che i due non sono spostati. Certo sarebbe un po' presto per le nozze, sono solo pochi mesi, ma a fronte di una passione così travolgente tutto può succedere. e infatti questo pettegolezzo si fa sempre più insistente. a fugare qualsiasi dubbio su questo tema ci ha pensato la diretta interessata che ospite di raccontami, il programma web di Elenoire Casalegno, ha finalmente ammesso quello che sta succedendo tra di loro. (continua dopo la foto)

La modella argentina ha ammesso senza problemi che Moser è l'uomo che ha sempre sognato di incontrare, il vero principe azzurro. Sono tanti gli aspetti del suo carattere che l'hanno conquistata, ma in particolare quello che maggiormente la affascina è il suo essere solare e vitale. D'altra parte queste sono le caratteristiche che già dentro la casa di Cinecittà l'avevano conquistata. Così tanto era rimasta estasiata dall'ex ciclista da arrivare addirittura a un passo dal tradimento. “Ignazio è il mio compagno di vita - ha ammesso Chechu -, quello che ho sempre sognato. Ogni giorno mi fa sognare ad occhi aperti. La mattina si alza e mi regala tanta positività, energia”. Così ha spiegato a Elenoire Casalegno quello che prova per il suo uomo. (continua dopo le foto)

•Raccontami• @elenoirec #361magazine @361magazine Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: Mar 9, 2018 at 10:32 PST





La giovane spera presto di mettere su famiglia con Francesco perché, come ribadito più volte, il suo sogno è quello di crearsi una famiglia. “Voglio fare la mamma, avere tre figli. Per il momento non m’interessa il matrimonio - ha puntualizzato la sud americana -. Mi sposerei solo per la festa, la festa dell’amore come la chiamiamo io e Ignazio. Per il resto, non è indispensabile il matrimonio per crearsi una famiglia” ha chiarito la Rodriguez. Dunque, le ultime dichiarazioni di Cecilia sembrano smentire totalmente il gossip circa un matrimonio segreto con Ignazio. Il settimanale Vero aveva parlato di un evento top secret in Argentina, un festa intima con pochi intimi. Ma, stando alle chiare parole della Rodriguez, per il momento il grande giorno può attendere.

