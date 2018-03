Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa. Monte ha detto che non era vero ma poi, un po’ per la tensione, un po’ per non far preoccupare la famiglia, ha deciso di tornare in Italia. Ma ha detto chiaro e tondo che non sarebbe mai andato ospite in studio per non incontrare di persona Eva Henger (con la quale la faccenda sarà risolta in tribunale). E infatti Monte non è mai andato in studio, neanche lunedì quando è arrivata Paola Di Benedetto alla quale, però, ha fatto recapitare un enorme mazzo di rose rosse con un biglietto con il suo numero di telefono. Chi si fosse perso l’attacco di Alessia Marcuzzi a Eva Henger, può trovarlo qui. La Henger, comunque, non ha esitato a ribattere sui social. Continua a leggere dopo la foto

Ma torniamo a Francesco Monte. Qualcosa bolle in pentola, per la gioia delle sue innumerevoli fan. Nell’ultimo periodo, vuoi per il canna-gate, vuoi per l’amore sbocciato in Honduras tra lui e Paola Di Benedetto, l’ex tronista è stato protagonista del gossip. Nella puntata di Mattino 5 di martedì 13 marzo nuove rivelazioni sull’ex tronista sono arrivate dal giornalista di Chi Valerio Palmieri. Gli ospiti in studio non hanno potuto non commentare il ritorno in Italia di Paola Di Benedetto, le rose che Monte le ha fatto recapitare e tutti si sono interrogati sul futuro della loro relazione. Qualcuno si è anche chiesto se è vero ciò che si mormora, ovvero che Francesco Monte tornerà a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi che lo ha portato al successo. Continua a leggere dopo le foto

Ma è vero che Francesco Monte tornerà a sedere sul trono, il trono classico per essere precisi? A questo punto è intervenuto Palmieri che ha espresso il suo punto di vista: “Io credo che lui possa andare come opinionista, non come tronista”. Non si sa ancora di preciso cosa accadrà, ma è sicuro che Monte sta “tramando” qualcosa. Qualche giorno fa l’ex di Cecilia Rodriguez è apparso nei camerini di Uomini e donne e tutti erano pronti al colpo di scena. In effetti però, se Monte è innamorato di Paola Di Benedetto perché dovrebbe sedere sul trono per cercare l’amore? È molto più probabile che davvero diventi un opinionista del programma. Il pubblico, che lo ama, ne sarebbe molto felice… Ma aspettiamo la conferma definitiva prima di stappare lo champagne.

