Ha conosciuto il successo nel 2016 grazie alla partecipazione al ''Grande fratello''. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1998, l'anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Nel 2007, dopo la fortunata partecipazione al reality, ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ''Una moglie bellissima'', film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia d'amore. I due, dopo aver avuto una figlia, Martina, sono lasciati. L'annuncio era arrivato sui social con un lungo post: ''In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull'argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo''. (Continua a leggere dopo la foto)

La prorompente Laura che siamo abituati a vedere oggi è molto diversa dalla ragazza siciliana che 9 anni fa mise piede nella famosa casa. Come si vede dalle foto, Laura era molto meno scolpita, più somigliante alla classica ragazza della porta accanto. Scorrendo le fotografie della Torrisi, si nota come negli anni l'attrice sia diventata più matura e seducente. La palestra ha fatto il resto. Rispetto al periodo del Grande Fratello, Laura è più tonica e asciutta. Poco dopo il reality è ricorsa alla ricostruzione dentale: ha fatto un impianto che le ha permesso di avere un sorriso perfetto. Laura dopo la lunga relazione con il regista toscano Leonardo Pieraccioni, papà della sua bimba Martina, ha ritrovato l'amore tra le braccia del pilota di rally Luca Betti. (Continua a leggere dopo le foto)





''Sa farmi sentire speciale. - aveva detto poco dopo l'ufficializzazione della relazione - L'amore duraturo si costruisce con tanta pazienza. E imparando a chiudere un occhio e pure un orecchio: prima non ne facevo passare una. Si fa dialogando molto''. Qualche settimana fa l'attrice ha pubblicato una foto in compagnia del fidanzato con una dedica dolcissima: ''Lui è Luca, il mio compagno, il mio confidente. Con lui sorridere è la cosa più semplice che mi riesce fare ogni giorno. Complicità e sincerità sono le cose che ci hanno legato sin da subito''.

