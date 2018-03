Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. Però non può: deve portare a termine la sua missione di inviato e sapeva da prima di partire che sarebbe stato molto difficile. Però, diciamolo, un conto la teoria, un conto la pratica. Ma il problema di Stefano De Martino non è solo la malinconia di casa. No. E allora cosa ha? Gli sarà venuta la tristezza dopo aver ricevuto la notizia che (forse) la sua ex moglie è incinta? Gira voce – forse ne sarete al corrente anche voi – che Belen Rodriguez sia in dolce attesa. Le sue rotondità a cui nessuno è abituato e il fatto che abbia rinunciato alla conduzione del Grande Fratello Nip hanno fatto fare due più due a tutto il mondo del gossip. Non c’è ancora conferma né smentita quindi meglio non parlare a vanvera. Continua a leggere dopo la foto

La voce della presunta gravidanza dell’argentina, però, è arrivata anche a Stefano De Martino. Sarà stato quello a farlo star male? No. Belen e Stefano ormai sono in ottimi rapporti: hanno scelto di relazionarsi in modo sereno per il bene del loro figlio in comune. Ma allora cosa diavolo ha Stefano? Perché sta male? Il vero motivo del suo stare male sarebbe l’astinenza a cui è costretto da 2 mesi. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini durante il programma che conduce sul web ogni settimana, "Casa Signorini". Secondo quanto rivela il direttore, sarebbe stato proprio De Martino a confessargli il suo disagio tramite sms. I due sono sempre in contatto e Stefano avrebbe confidato ad Alfonso di soffrire parecchio l’assenza di donne con cui… Insomma, ci siamo capiti. Continua a leggere dopo le foto

In Honduras, a detta di Stefano, mancherebbero delle belle ragazze. "Mi ha detto che sono tutte c**se", ha rivelato il direttore di "Chi" durante il servizio a Casa Signorini. Affermazione che fa pensare che, se avesse trovato qualcuna di suo gradimento, avrebbe fatto l’amore con lei. Scusate, ma non era fidanzato con la blogger Gilda Ambrosio che sarebbe anche l’artefice del cambiamento del ballerino? Infatti. Probabilmente non è solo l’aspetto delle ragazze dell’Honduras a frenarlo ma anche la presenza, nella sua vita, di Gilda Ambrosio. Presenza che il ballerino ha negato prima di partire. Stefano, infatti, aveva detto di essere single. Cosa che sarebbe assolutamente falsa. Sembra, tra l’altro, che i due si sentano di continuo su FaceTime. Voi che dite? La vera causa dell’astinenza di De Martino è la Ambrosio?

