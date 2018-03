Eccoli là, belli, giovani e innamorati. Lui che la circonda con il suo braccio. Lei che sorride con il volto e con gli occhi che non nascondono come ci sia qualcosa che vada ben oltre l’amicizia. Che i due si frequentassero da un po’ era cosa nota, certo nessuno si aspettava un’evoluzione così rapida di un rapporto che di tenero sembrava avere ben poco. E invece Filippo Magnini, l’ex campione del mondo di nuoto, e Giorgia Palmas, velina mai dimenticata di Striscia la Notizia, hanno deciso di provarci. Lo rivela il settimanale Chi in edicola da mercoledì 14 marzo che li ha fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. Entrambi escono da due storie difficili. Giorgia Palmas, dopo essere stata legata a Davide Bombardini, il calciatore dal quale ha avuto la figlia Sofia, ha visto da poco tramontare la sua storia con Vittorio Brumotti il free-styler ormai presenza fissa nel telegiornale satirico di Antonio Ricci. Filippo, da parte sua, ha formato con Federica Pellegrini una delle coppie più chiacchierate del gossip. (Continua dopo la foto)

Una storia iniziata con il "tradimento" dell’amico Luca Marin, compagno della campionessa. Una relazione, la loro, che si è chiusa poco tempo faLa decisione di chiudere la storia d’amore è stata, pare, di Federica che non era pronta a mettere su famiglia. “Io – raccontava Magnini nel corso di un’intervista a Libero– credo che per il 90% delle persone che stanno insieme da tanti anni, che arrivano alla mia età, sia normale sposarsi, desiderare dei figli. Ma, insomma, la cosa più normale era che desiderassi una famigia. Ora però sono tranquillo, sereno. Ci siamo fatti gli auguri a Natale, ci seguiamo sui social che trovo normalissimo… non è che cancello una persona. Niente di più. D’altronde è passato un anno, ormai, senza Federica. E ora sto bene”.





Non è la prima volta che Filippo Magnini viene accostato ad un’altra donna. Era stato proprio Chi a fotografarlo lo scorso gennaio in compagnia di una bellissima ragazza di nome Valeria. Di lei il nuotatore diceva: “È una persona speciale nella mia vita”. La cosa, evidentemente, non è andata. Ora sembra esserci Giorgia nel cuore di Filippo e le sue fan sono sicure, la bella isolana riuscirà a scaldare il cuore ferito del campione. Che sia lei la donna giusta per metter su famiglia?

