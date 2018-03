"Motivi strettamente personali" Non ci sarà questa sera, ma l'assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po' di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell'alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un altro maschietto per la gioia di mamma Antonella e papà Lionel. Eh già, il papà è proprio la Pulce. Che, come anticipato, non scenderà in campo a Malaga per la sfida di campionato: il Barcellona dovrà a fare a meno del proprio calciatore più rappresentativo. Il forfait dell'ultim'ora (al suo posto, scrive la Gazzetta, è stato inserito il colombiano Mina), però, non poteva essere più lieto, almeno per lui. Secondo la stampa spagnola, in particolare per il Mundo Deportivo, un quotidiano molto vicino alle vicende dei catalani, l'assenza del numero 10 è dovuta proprio alla nascita di Ciro, che Antonella, moglie del cinque volte Pallone d'oro argentino, ha dato alla luce questa notte. Per la cronaca, oltre a Messi, il tecnico Valverde dovrà rinunciare anche a Nelson Semedo, Denis Suárez e Iniesta perché infortunati. (Continua dopo la foto)

Grande gioia, dunque, a casa Messi per l'arrivo del piccolo Ciro, il terzogenito del campione. Una domanda, però, viene spontanea: come mai la scelta del nome è ricaduta su Ciro? L'avete pensato sicuramente, ma siete fuori strada. Non c'entrano riferimenti alla cultura napoletana: la ragione è un'altra. Secondo indiscrezioni raccolte dai media argentini, infatti, la preferenza per il nome Ciro sarebbe scaturita da Horacio Demián Pertusi, cantante della storica band argentina Attaque 77 (oggi con il gruppo Jauría) e meglio conosciuto in patria proprio come Ciro. E il legame con la tradizione partenopea va escluso anche in questo caso. Per capire perché il cantante sudamericano si fa chiamare così bisogna andare un po' indietro nel tempo, scavare nel passato dell'artista. (Continua dopo le foto)

Serve risalire ai tempi della scuola quando, pur non essendo molto ferrato in storia, il cantante sembrava appassionato alle vicende di Ciro di Persia. Da lì, pare, l'origine del soprannome. E ovviamente Messi è uno dei suoi idoli. 'Ciro' è un appassionato di calcio, tifosissimo di Messi, considerato un'icona del calcio argentino insieme a Maradona. Con queste parole, infatti, ha descritto la stella del Barcellona: "Con Lionel stiamo assistendo al passaggio di una cometa di Halley nel mondo del calcio". Solo pochi mesi fa, nonostante una vita trascorsa praticamente insieme, Lionel Messi metteva la fede al dito alla sua Antonella. Il matrimonio del secolo, come lo hanno ribattezzato i media argentini, ovviamente chiacchieratissimo e pieno zeppo di invitati vip, è andato in scena il 30 giugno scorso a Rosario e ora è già arrivato il momento di accogliere un nuovo membro in famiglia: benvenuto Ciro Messi.

