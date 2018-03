La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il momento di parlare. Per farlo ha scelto il salotto di Verissimo e nella puntata del 10 marzo ha aperto il suo cuore. “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”, ha dichiarato a un’attentissima Silvia Toffanin. In questi ultimi tempi Fulco ha spiegato il suo dolore: lui voleva una famiglia, lei no e questo ha reso inconciliabili le loro rispettive prospettive di vita. è stata Cristina a lasciarlo, ma non lo ha fatto con il cuore leggero. “Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione”. (continua dopo la foto)

Poi la modella di Cuneo ha voluto parlare anche dei motivi della rottura che, dal suo punto di vista, sono diversi da quelli esposti da Fulco. L’attore aveva detto in una chiacchierata con Barbara D’Urso che per tanto tempo aveva pensato di stare con una persona che non esiste. Affermazioni forti e molto dure nei riguardi della ex. Neanche un viaggio in India è riuscito a dargli la serenità. Ma Cristina ha voluto dire la sua, sul motivo che l’ha indotta a chiudere una storia così importante: “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte”.





E aggiunge: “Forse siamo stati idealizzati come coppia. È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”. Nel corso dell’intervista la Chiabotto ha voluto anche commentare le dichiarazioni dell’ex compagno: “Fa male leggere queste frasi. Io penso di essere esistita in tutto. Penso che sia una frase dettata dalla rabbia, perché non è facile lasciarsi. Forse non ha ancora metabolizzato un distacco così grande”. Infine, su come stia vivendo questo periodo, Cristina Chiabotto confida: “Non è facile cambiare capitolo di vita. Sto toccando il fondo e mi sto rialzando. Ho voglia di emozionarmi, ma sono single”.

