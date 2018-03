L’Isola dei famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato eppure semplice. Insomma, veste molto meglio di prima. Ma cosa lo avrà spinto a cambiare in modo così radicale? Perché all’improvviso ha iniziato a indossare camicie e pantaloni di lino abbandonando il look (vagamente tamarro) che lo ha sempre caratterizzato? In tanti se lo chiedono. Altri semplicemente non lo avevano notato. Un cambiamento radicale che non poteva che trovare una giustificazione nella relazione di Stefano. E cioè? Cioè se ha cambiato look, il merito (o la colpa, dipende dai punti di vista) è tutto della sua fidanzata Gilda Ambrosio, stylist e web influencer. Ma c’è una cosa davvero sfiziosa che nessuno sapeva… L’ha svelata il settimanale Spy. Vediamo un po’ se indovinate… Continua a leggere dopo la foto

Secondo il settimanale, la Ambrosio sceglierebbe proprio i vestiti che Stefano deve indossare. "Voci da Mediaset mi riferiscono che Stefano De Martino, inviato all'Isola dei Famosi, indossa abiti scelti da Gilda Ambrosio, stilista e sua presunta fidanzata – si legge - Lei è una delle più note influencer ed è molto amica di Chiara Ferragni. Ama i look Anni 70 e si dice che voglia portare su questa scia anche il bel ballerino. Certo, tutto molto diverso dallo stile amato da Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino: chissà che Gilda non voglia cambiare l'immagine di Stefano proprio per scongiurare un ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Una cosa è certa: il ballerino di Torre Annunziata appare più chic del solito". E in effetti è così.

Stefano, come spesso succede nelle relazioni, si fa molto condizionare dalle sue donne. All'epoca di Belen, aveva cambiato modo di vestire e modo di portare i capelli e ora ha imboccato una strada ancora nuova, quella che gli suggerisce Gilda. A noi, dobbiamo dirlo, così piace molto. Ma sinceramente piaceva anche prima. Comunque, a proposito di Gilda, pare che lei e Stefano passino ore e ore sui Facebook time a parlare. Ma quindi sono fidanzati? La vera risposta è: "Bah". La passione tra i due è scoppiata la scorsa estate a Ibiza. Prima di partire per l'Isola dei Famosi, De Martino si è professato ancora single ma i beninformati dicono altro…

