Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con Luca Argentero ha incontrato l’amore con la A maiuscola. Lui è Quentin Kammermann il pubblicitario francese a fianco del quale l’interprete ha ritrovato il sorriso. “A confermare le voci che la vogliono presto madre è il gesto, la mano sul pancino, accompagnato a un sorriso a fior di labbra”, è scritto nell’articolo che la ritrae con il suo uomo. Certamente, le prove che porta il settimanale non sono schiaccianti, ma evidentemente ci sono altre fonti più sostanziose che avvalorano questa notizia. “Vengo da una famiglia di tutte donne e ho sempre desiderato avere una femmina”, ha detto più volte la Catania, confessando anche di condividere il sogno di una famiglia numerosa con il nuovo compagno. (continua dopo la foto)

Il pubblicitario francese è diventato il suo fidanzato dopo la fine della lunga relazione con Luca Argentero che oggi è legato a Cristina Marino. I due si sono conosciuti a Ibiza poco dopo la fine del matrimonio di Myriam con Luca, con cui i rapporti dopo la fine della loro storia si sono interrotti. Ai tempi della prima gravidanza, per, la stessa Myriam aveva voluto dare la notizia all’ex: " "È stato il primo a saperlo, mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, nel modo sbagliato. Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene - spiega Myriam - Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti", disse l’attrice in un’intervista a Grazia.

Anche professionalmente le cose per la Catania vanno bene. È in uscita l’8 marzo il film di cui è protagonista assieme a Nicola Vaporidis e Matteo Branciamore “Anche senza te”. Myriam, nella pellicola di Francesco Bonelli, sarà Sara Cordelli una giovane insegnante precaria che soffre di autofobia: un disturbo collegato alla preoccupazione di non essere amati e al timore di essere abbandonati. A Gay.it l’attrice ha confidato di che questo personaggio è stato una sfida: “Per la prima volta ho raccontato il mondo femminile in una maniera diversa. Ho sempre interpretato donne aggressive, forti e superficiali, mentre Sara è una donna autentica: piena di fragilità e difficoltà. Una donna come tante. E forse sono proprio questo tipo di donne quelle che faticano di più”.

