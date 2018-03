La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A darla è stato il settimanale di gossip ''Novella 2000''. Il direttore Roberto Alessi, amico della conduttrice, ha confermato la voce che ormai circolava da mesi: Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati. ''Sì, si sono lasciati, mi confermano gli amici di lei. Lei ha già lasciato la casa che dividevano. Lui è altrove. Non hanno tenuto nemmeno i camerieri che seguivano la loro casa. Vero, falso? Pare vero'', scrive il direttore sul suo settimanale. L'aria di crisi si respirava già da un po'. Sui social hanno smesso di seguirsi da un po' e sul profilo Instagram di lei sono sempre più rare le foto che li ritraggono insieme. A parlare di crisi di coppia era stato il settimanale Chi al quale la conduttrice aveva confessato: "In questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all'estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma...". Secondo voci mai confermate, la coppia avrebbe passato un momento difficile proprio dovuto al fatto che Carraro avrebbe legato con Caterina, ma molto meno con i fratelli maggiori, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio di Simona con Stefano Bettarini. (Continua a leggere dopo la foto)

A gennaio Simona Ventura era stata una delle invitate al party di compleanno di Alessandro Martorana, il sarto dei vip, che aveva festeggiato i suoi 44 anni con una festa a tema cubano organizzata dall'event planner Isabella Fiore. Simona Ventura con un abito di Elisabetta Franchi, i capelli raccolti che però aveva ballato da sola per tutta la serata. Infatti il compagno della presentatrice non era presente al suo fianco alla festa. La Ventura aveva ammesso: ''È un periodo no'' senza scendere troppo nei dettagli. Simona Ventura e Gerò Carraro già prima di Natala erano stati dati per spacciati, soprattutto dopo che SuperSimo disse ''Ora ho altre priorità''. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma in seguito, la coppia sembrava essere tornata sui propri passi e aver chiarito i problemi come raccontavano le immagini esclusive del 22 dicembre 2017 del settimanale ''Oggi'' che li ritraevano più innamorati che mai sulla neve. ''Gerò è il più bel regalo che ho avuto dalla vita'', ha sempre detto romanticamente Simona Ventura, che ha conosciuto il suo compagno nel 2010, complice un ortopedico in comune. ''Ho trovato il vero amore a 45 anni'', aveva spiegato la conduttrice. A distanza di poco meno di un mese, però, erano tornate le indiscrezioni sull'ennesima crisi che non lasciava scampo alla coppia. E adesso, con la soffiata di Roberto Alessi, la notizia sembra trovare una nuova conferma.

