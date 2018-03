Qualche tempo fa avevamo scoperto la vera storia di Paola Caruso. Sempre effervescente ed esuberante per la prima volta aveva raccontato, brevemente, a Barbara D'Urso il dramma della sua infanzia. In quell'occasione la 'Bonas' aveva fatto solo un breve riepilogo e per questo motivo Carmelita le aveva promesso che l'avrebbe invitata di nuovo in trasmissione per spiegare e raccontare bene. Così nella puntata del 4 marzo di Domenica Live, paola ha di nuovo aperto il suo cuore. La showgirl qualche settimana fa aveva rivelato di essere stata adottata e così ha voluto mostrare al pubblico i luoghi in cui è cresciuta. La Caruso ha sempre detto di considerare i suoi genitori adottivi i suoi veri genitori e che la sua infanzia è stata felice, la scoperta delle sue vere origini è stata un trauma. La showgirl ha scoperto la verità solo a 13 anni, per caso litigando con un'amichetta. In realtà Paola non ha più il padre adottivo: è scomparso qualche anno fa a causa di una brutta malattia. La Caruso non è intenzionata a sostituire con nessuno i suoi genitori adottivi ma sarebbe interessata a conoscere quelli naturali. (continua dopo la foto)

Su questo tema è intervenuta intrepida la D'Urso che ha voluto prestarsi all'impresa, forse difficile e forse dolorosa, di aiutare la Caruso a ritrovare i suoi genitori naturali. E ha voluto fare questo annuncio pubblicamente. “A te piacerebbe sapere chi sono i tuoi genitori naturali?” ha domandato Barbara D’Urso a Paola Caruso. “Per me mia madre resta mia madre, mio padre resta mio padre. Sono le persone più importanti della mia vita” ha premesso l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Timidamente ha aggiunto: “Però mi piacerebbe almeno sapere chi mi ha portato in pancia per nove mesi… I miei genitori adottivi non ne hanno idea”. La D’Urso ha cosi fatto sapere: “Se tua madre adottiva è d’accordo, possiamo mandare in onda le tue foto da neonata e i tuoi dati e fare così un appello". (continua dopo le foto)

Carmelita a quel punto ha invitato Paola a confrontarsi con la madre e a prendere una decisione definitiva. Per come si sono messe le cose, tutto fa pensare che le due accetteranno la proposta. La Caruso ha scoperto la verità a 13 anni grazie ad un’amica, la figlia di una coppia di amici dei genitori, anche lei adottata. “Mentre stavamo parlando mi ha detto: “Anche tu sei come me, sei stata adottata”. Sono rimasta senza parole. I miei genitori hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse perché non volevano perdermi. Ma loro restano i genitori migliori del mondo” ha confidato Paola.

