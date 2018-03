I fan si sono subito allarmati alla notizia, perché un matrimonio che salta è una cosa grossa, ma nel salotto di Barbara d’Urso Gianluca Fubelli ha spiegato tutto facendo una confessione bomba: doveva diventare il marito della showgirl il prossimo 29 aprile ma, a causa dell’Isola dei Famosi, il matrimonio è saltato. La chiamata della produzione a Elena è arrivata in un secondo momento – la Morali è infatti entrata durante la seconda settimana del reality show – e ha obbligato la giovane a rivedere i suoi impegni privati e professionali. Dunque, non c’entra nulla l’amicizia che l’ex de La Pupa e il Secchione sta instaurando in Honduras con Simone Barbato, il Mimo di Avanti un altro. “Per il momento non sono geloso. Non è successo niente: perché devo fasciarmi la testa prima di cadere?” ha dichiarato Scintilla in tv. (Continua a leggere dopo la foto)

Fubelli continua a sostenere la sua fidanzata e promessa sposa: lo ha fatto di recente dopo lo scontro in diretta tv tra Elena e Bianca Atzei. Scintilla ha preso parti della Morali e ha attaccato la cantante sarda, definendola una persona falsa, l’opposto di quello che è la modella bionda. “Con Bianca ha legato sin dall’inizio, poi Elena, dopo aver parlato anche con Filippo, ha deciso di smascherare la falsità di Bianca” ha osservato Scintilla in un video su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

La passione tra Elena e Scintilla è nata nel 2016 dietro le quinte di Colorado. La storia tra i due si è subito rivelata seria tanto che Fubelli ha chiesto la mano della fidanzata in diretta tv a Pomeriggio 5. Prima di conoscere il comico la giovane ha avuto una relazione con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader politico Umberto, e una con il rapper Gue Pequeno.

