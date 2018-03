La battaglia tra Loredana Lecciso e Romina Power proprio non vede la fine. In questi ultimi giorni era uscita la notizia su una presunta gravidanza di Cristel una delle figlie della cantante e Al Bano. E qui colpo di scena. La compagna del leone di Cellino San Marco ha annunciato azioni legali per un post "verosimilmente ascrivibile ad ignoti" apparso sul profilo Instagram di Romina, in cui qualcuno, spacciandosi per lei, ha sostenuto come Cristel Carrisi sia incinta. Il commento, proveniente da Facebook e pubblicato da Romina in uno screen su IG, è passato tutt'altro che inosservato, scatenando una baraonda sul web. Il fatto è che secondo l'avvocato di Lory, a scrivere il post è stato qualcun'altro. I primi a lanciare l'indiscrezione sono stati i giornalisti del settimanale Di Pù a cui è seguito un servizio di Pomeriggio 5. Ma questa è normale gossip, la cosa strana è che poco dopo la Power ha pubblicato lo screen del presunto commento, a nome Loredana Lecciso, dove si conferma che la Carrisi sarebbe addirittura all'ottavo mese di gravidanza: "Sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla". (continua dopo la foto)

Subito dopo aver pubblicato il post, Romina ha nascosto la mano che tradotto in linguaggio social, ha cancellato il post con lo screen. A quel punto però la Lecciso è intervenuta attraverso i suoi legali Giorgio Greco e Nicola Bove tramite un comunicato inviato alla agenzia di stampa Adnkronos. Nel testo viene specificato che la notizia della gravidanza è falsa e vengono annunciate misure legali contro gli sconosciuti che avrebbero hackerato l'identità di Loredana, danneggiandone così l'immagine e violandone la privacy. "Sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso".





"Tale post, verosimilmente ascrivibile ad ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla sig.ra Loredana Lecciso, con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità. La sig.ra Loredana Lecciso - proseguono i legali -, turbata e legittimamente infastidita dall’accaduto, rende noto che per il tramite dei propri avvocati porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale". Possibilissimo che qualche hacker dispettoso abbia approfittato dei rapporti non buonissimi tra le due donne per fare uno 'scherzetto'.

