Silvia Provvedi è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova vita dopo il ritorno a casa di Fabrizio Corona: "Dopo un anno e 4 mesi separati la cosa più importante è riprendere gli equilibri, lui è un vulcano: appena siamo entrati a casa ci siamo abbracciati, ma subito dopo ho cominciato a dirgli di non spostare troppo le cose e di rispettare i miei spazi". Così chiarisce sorridente la 24enne del gruppo Le Donatella. In tutti questi mesi è sempre stata vicina all'ex re dei paparazzi e si dice desiderosa di tranquillità: "Voglio che rispetti tutte le regole, per ora fa una vita regolare, segue gli ordini dei giudici, sta con suo figlio, ceniamo insieme. Io ho voglia di serenità è contro il mio volere in modo assoluto che si viva di nuovo quello che abbiamo vissuto". Silvia le chiede del post pubblicato su Instagram qualche giorno fa sulla pagina di Corona, ma lei chiarisce: "Fabrizio ha una persona di fiducia che cura i social, quello che è stato messo non viola nessuna regola, non è stata opera sua". (Continua a leggere dopo la foto)

E poi ha aggiunto... "Lui sta facendo tutto quello che deve fare". La Provvedi parla poi del futuro con Fabrizio: "Ne parliamo, ma sono realista, so che i rapporti possono finire, che le cose possono cambiare. Per ora non penso al matrimonio, magari il prossimo anno, più in là, ora ho bisogno di godermi il momento, di pensare a Silvia". Quando però la Toffanin chiede se Carlos potrebbe avere un fratellino o una sorellina, seria risponde: "Può darsi", poi sorride e chiarisce: "Sì ma non sono incinta". (Continua a leggere dopo le foto)

È appena uscito dal carcere e di Fabrizio Corona si è tornato a parlare a spron battuto. Come sappiamo l'ex paparazzo è soggetto a misure restrittive che ne limitano moltissimo il campo d'azione, in pratica non può usare social e partecipare a serate, insomma il suo campo d'azione è decisamente stretto. A dargli conforto e a supportarlo c'è la sua fidanzata Silvia Provvedi: “Sono molto soddisfatta di me stessa. È stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. Siamo più forti di prima”.

Ti potrebbe interessare anche: "Ho molta paura per Fabrizio". La confessione di Silvia provvedi a Verissimo. Corona è appena uscito dal carcere e gli occhi sono tutti su di lui. La fidanzata non lo ha mai mollato, ma quello che sta accadendo la allarma: “Rischi grossi”