Nicolas Vaporidis è tornato in tv per promuovere la sua ultima fatica cinematografica. A Sabato Italiano, nel salotto di Eleonora Daniele, non sono però mancate le domande sulla vita privata dell’attore. L’interprete lanciato dal film Notte prima degli esami è da sempre molto schivo e riservato e anche questa volta ha parlato pochissimo della sua nuova fidanzata. La bionda con il quale Nicolas è stato immortalato quest’estate in vacanza. E della quale non si conosce neppure il nome. Una cosa è però certa: Vaporidis è felicemente fidanzato e la nuova storia d’amore procede a gonfie vele. A chiarirlo il diretto interessato nel programma di Rai Uno, dove si è limitato a ribadire: “In amore tutto bene”. Non si sa praticamente nulla sulla nuova fidanzata di Nicolas Vaporidis. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo qualche mese fa, si tratta dell’erede di una famiglia di importanti imprenditori torinesi. Non si sa di più: né il nome né l’età né tantomeno come i due si siano conosciuti. Nelle foto pubblicate dalla rivista di Riccardo Signoretti la Vaporidis e la misteriosa bionda sono apparsi complici e affiatati, letteralmente travolti dalla passione. Il loro amore, a quanto pare, è cresciuto nel corso degli ultimi mesi.

Ma lontano da Instagram o Facebook: Nicolas non ha mai pubblicato un selfie con la ragazza sebbene sia molto social. Sul suo profilo si possono trovare solo foto dei suoi ruoli al cinema e qualche scatto di vita quotidiana. Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis si sono sposati nel 2012 a Mykonos, ma il matrimonio è durato appena un anno. I motivi della rottura? Sembra per inconciliabili differenze caratteriali. I due non hanno avuto figli.

