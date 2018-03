Luca e Ivana tutto bene? Ormai i due piccioncini sono una delle coppie più seguite sui social dopo il loro successo di pubblico ottenuto con il Grande Fratello Vip. Tanti ormai quelli che li seguono assiduamente sui loro profili e, proprio per questo motivo, non c’è ormai notizia o novità sul loro conto che difficilmente riesce a passare inosservata. Luca e Ivana oggi hanno preso strade diverse, ma solo per pochi giorni, perché lei è tornata a trovare la sua famiglia in Repubblica Ceca e lui è rimasto in Italia per lavoro. Questo, però, pare abbia portato qualcuno a parlare già di una possibile crisi tra i due, tanto da spingere lo stesso Onestini ad intervenire sull’argomento. Luca Onestini in questo momento si trova a Catania. In Sicilia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip stasera presenzierà ad un evento ma, nonostante tutto, non perde occasione per rivolgere un pensiero alla sua Ivana. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla Mrazova infatti Luca ha dedicato pochi minuti fa una storia su Instagram. Si tratta di una foto della modella ceca insieme alla nipotina con su scritto: “Non vedo l’ora di conoscerti”. Prima di condividere con i fan questa immagine, però, Luca Onestini ha voluto precisare una cosa. “Volevo dirvi una cosa, per tutto quello che riguarda me e Ivana dovete ascoltare solo noi” dice l’ex tronista ai suoi seguaci “Non ci sono altre persone che parlano a nome nostro”. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo scherzo organizzato da Le Iene, cui video è stato mandato in onda questa settimana su Italia 1, ha molto divertito i fan della coppia formata da ". Molte sono state infatti le condivisioni dello stesso sui social, tant’è che già qualche ora dopo i meme sui due sono iniziati a fioccare su internet. Della cosa il primo ad essere divertito è stato Luca che, sul suo profilo, si è divertito tantissimo l’indomani a postare gli spezzoni dello scherzo. Meno divertita della cosa, almeno durante la candid camera, era Ivana che, tuttavia, una volta appurato che si trattava di uno scherzo, ha tirato un sospiro di sollievo.

