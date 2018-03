Questo, signori, sì che è uno scoop. Dimenticate le voci del ritorno di fiamma con Francesco Monte dopo il ritiro di lui all'Isola dei Famosi per il cosiddetto canna-gate; dimenticate le ultime dichiarazioni di entrambi del tipo "è troppo presto" e "siamo ancora giovani": Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio. Almeno così sostiene il settimanale Vero, che ha raccolto la testimonianza di una coppia di amici molto vicina agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Forse Chechu e Nacho volevano fare le cose di nascosto, mantenere il segreto fino all'ultimo e poi sorprendere fan e media? Beh, se l'intento era questo (e se la spifferata della rivista di cronaca rosa fosse azzeccata), allora il tentativo è fallito miseramente. Succederà prima della fine del 2018, scrive Vero, e i preparativi sono già iniziati. No, non c'è odore (ancora) di gravidanza, ma di fiori d'arancio. Sissignori, nozze in vista per i gieffini che per mesi hanno dominato le pagine del gossip e i salotti televisivi. Ma la sorellina di Belen e Jeremias starebbero progettando il loro matrimonio in gran segreto, nonostante, come detto, abbiano recentemente smentito la voce. (Continua dopo la foto)

Cecilia e Ignazio hanno dichiarato nelle recenti interviste di non essere ancora pronti per le nozze ma, a quanto pare, sarebbe tutta una tattica per depistare giornalisti, fan e curiosi dal grande giorno. E attenzione, perché il grande giorno, aggiunge sempre la rivista, non andrà in scena in Italia, magari nella zona dove è nato e vissuto lui, in Trentino. Il matrimonio Moser-Rodriguez 's'ha da fare' in Argentina, la terra che la piccola di casa Rodriguez, nonostante l'arrivo a Milano dalla sorella, non ha mai dimenticato. Secondo quanto riporta il settimanale Vero, i piccioncini che hanno trovato l'amore nella Casa più spiata d'Italia avrebbero già iniziato a lavorare ai preparativi del matrimonio. (Continua dopo le foto)

Matrimonio che non sarà come quello super mediatico di Belen e Stefano De Martino che è stato celebrato il 20 settembre di cinque anni fa, ma a quanto pare sarà all'insegna di discrezione e riservatezza. La modella e showgirl argentina e l'ex ciclista desiderano una festa intima, con poche persone, solo i parenti più stretti e gli amici più cari. Non c'è conferma (o smentita) ancora del rumor lanciato dalla rivista, ma vero è che la coppia non ha mai nascosto di sognare il matrimonio e di mettere su famiglia. Parole di lui 'Raccontami': "Voglio essere un papà giovane. Voglio avere una famiglia, quando si trova l’amore vero è normale pensarci in maniera più concreta". Che sia davvero già arrivato quel momento?

