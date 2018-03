Ultimamente sentiamo parlare di loro per fatti molto privati, ma che sono su tutte le pagine dei giornali. Al Bano e Romina separati, ma mai divisi e Loredana Lecciso sempre più infuriata per questa loro vicinanza. Ma in quel di Cellino San Marco non ci sono solo drammi e bufere, adesso una lieta novella sta mettendo pace nei cuori in tumulto. Secondo le ultime indiscrezioni le'ex coppia che ha fatto sognare gli italiani è in attesa di un bel nipotino. A rivelare il gossip è il settimanale Di Più e a riprendere la notizia è stata Barbara D'Urso che sempre in prima linea ne ha parlato a Pomeriggio 5. Cristel Carrisi infatti sarebbe incinta. La giovane presentatrice, cantante e stilista in questi ultimi tempi si è mostrata con un pancino sospetto. Non sarebbe così strano visto che la ragazza da un anno e mezzo è felicemente sposata con il miliardario Davor Luksic. Inoltre, entrambi hanno sempre detto di volere dei bambini. Per il cantante di Felicità, dopo ben 6 figli, sarebbe il coronamento della sua vita privata. (continua dopo la foto)

Al momento non ci sono conferme, ma neanche smentite. Il tempo sicuramente darà la risposta che tutti desiderano sapere. La ragazza, sorella di Ylenia, Yari e Romina Jr. è l’unica dei fratelli Carrisi ad essere sposata e presto potrebbe dunque ricevere la gioia più grande. Sul web la notizia circolava già da un po’. Sotto alcuni recenti scatti di Romina i follower hanno iniziato a chiedere se la notizia della presunta gravidanza fosse vera. Per il momento però la Power ha deciso di non dare l’ufficialità della notizia. Davor Luksic, il marito di Cristel Carrisi, è di origini cileno-croate ed è il secondo imprenditore più ricco della Croazia con 170 milioni di euro. La sua famiglia, tra le più ricche e antiche del Sud America, vanta un patrimonio di 16 miliardi e Luksic gestisce le attività del gruppo, che comprende resort e alberghi di lusso.

L’incontro tra Davor e Cristel è avvenuto nel 2012 a New York: a presentarli Carolina, la migliore amica della giovane Carrisi. Il matrimonio si è invece celebrato in Puglia il 3 settembre 2016. Tra gli invitati presenti alla cerimonia anche Mara Venier, Laura e Lavinia Biagiotti, Toto Cutugno, Chiara Nasti, Francesca Lodo. Testimoni di nozze degli sposi: Romina Junior Carrisi e la migliore amica Carolina per Cristel, i due fratelli Luksic per Davor. Grande assente, come tutti ricordano, Loredana Lecciso, che non hai mai avuto un buon rapporto con Cristel. Quest’ultima ha però invitato Brigitta, la prima figlia che Loredana ha avuto dal suo ex marito. Ovviamente non sono mancati gli altri due figli della Lecciso, Jasmine e Bido, avuti da Albano Carrisi. Dopo le nozze, Cristel ha lasciato l’Italia per andare a vivere in Croazia e si è defilata dal mondo dello spettacolo.

