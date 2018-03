Ormai è diventata un'icona di stile mondiale. Kate Middleton un po' alla volta, senza strafare si è imposta all'opinione pubblica mondiale e ai sudditi della corona inglese che letteralmente la adorano. Si può con grande serenità affermare che la duchessa di Cambridge ha nettamente scalzato Lady Diana che nel bene e nel male divideva, ma la mamma di Baby George invece mette tutti d'accordo. A breve la moglie di William sarà madre per la terza volta e così dopo Charlotte arriverà il terzo pargolo reale. Nonostante il pancione sia ben evidente, la bella Kate continua a presenziare a numerosi eventi istituzionali. Recentemente è stata al St. Thomas' Hospital per il lancio della campagna Nursing Now, che intende migliorare le condizioni dell'assistenza infermieristica e in quell'occasione pare abbia affermato che il marito è in un momento di 'rifiuto della gravidanza', ovviamente la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Ma oggi la duchessina si è esposta a delle critiche un po' pesanti, proprio riguardo alla sua gravidanza a cui secondo qualcuno non presterebbe la necessaria attenzione. (continua dopo la foto)

A ogni sua apparizione pubblica la duchessa di Cambridge dimostra che è possibile essere glamour anche in gravidanza, ma questa volta ha veramente osato. Proprio ieri sera ha fatto visita alla National Portrait Gallery di Londra, sfidando la neve e le temperature gelide con un look davvero originale e super elegante. Kate è all'ottavo mese di gravidanza, partorirà il prossimo aprile e, anche se il marito William sembra non aver ancora accettato la nascita del terzo figlio, visto che è in una fase di 'rifiuto' della dolce attesa, la principessa sembra essere serena e raggiante. Ieri, in occasione di una mostra fotografica tenutasi alla National Portrait Gallery di Londra, di cui è patrona, ha lasciato tutti senza parole con il suo look impeccabile, peccato che non fosse adatto alle gelide temperature inglesi. E la cosa come è facile immaginare non è per nulla passata inosservata.





Le temperature sono gelide ovunque e anche la Gran Bretagna è avvolta dalla neve. Molto strana quindi la scelta dell'outfit per la Middleton che ha optato per un vestito ornato da fiori variopinti di Orla Kiely, caratterizzato da una gonna svasata lunga fin sotto al ginocchio e una silhouette aderente che ha rivelato il pancione. Per completare il look ha scelto dei semplici décolleté color crema, una clutch bag e delle velatissima calze trasparenti. Insomma, nonostante stesse fioccando, Kate si è mostrata impavida delle intemperie e del freddo. Ha infatti deciso di non portare il cappotto, rischiando di ammalarsi. Qualcuno ha nettamente storto il naso.

Ti potrebbe interessare anche: “William lo rifiuta”. Il tormento e il dolore di Kate Middleton. La nascita del terzo Royal Baby è alle porte, ma la duchessa di Cambridge soffre e rivela quel segreto che nessuno avrebbe voluto sapere. Maretta a Buckingham Palace