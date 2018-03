Un racconto che ha lasciato il lettori senza parole. Sulle pagine del mensile Grazia, Alba Parietti ha svelato dei particolari poco noti della sua vita privata. In particolare la showgirl ha parlato del suo rapporto con gli uomini e di quanto è accaduto nel suo passato. La Parietti ha sempre affermato di essere una donna risoluta e forte e d'altra parte questa è anche l'immagine che trasmette al pubblico. Per questa sua caratteristica molte volte l'ha indotta a interrompere relazioni e questo naturalmente le impedisce o quantomeno le crea molte difficoltà nella costruzione di un rapporto. La conduttrice ha affermato che per una persona dal carattere come il suo è difficile trovare qualcuno disposto che accetti e sopporti tutto di lei. Oggi Alba Parietti è single e, per la prima volta dopo tempo, sente la necessità di rimettersi in gioco in amore. Il bisogno di essere amata, ha spiegato la donna senza remore, è ritornato soprattutto dopo la morte del suo cane, momento che ha fatto emergere in lei sentimenti contrastanti. Anche per una donna molto indipendente e forte come lei, la solitudine può essere una cattiva alleata. (continua dopo la foto)

Ma cosa cerca in un uomo? Alba lo ha spiegato molto bene. Su una questione non può transigere in nessun caso, non potrebbe mai perdonare un uomo che si permetta di mortificare psicologicamente. “Alcuni dei miei partner - ha detto al mensile Grazia - hanno tentato di uccidermi sul piano mentale, colpendomi nella mia autostima”. Una situazione che si è peraltro ripetuta. “Tutti i compagni che ho avuto hanno sempre cercato di indebolirmi e di controllarmi - spiega poi la showgirl durante l’intervista -. Ad eccezione del Principe Giuseppe Lanza, che era fiero e contento di me”. Ma Alba Parietti ha mai subito violenza dai suoi uomini? “Ho preso almeno uno schiaffo da ognuno di loro” risponde lei “Ma non mi sento vittima per questo”.





Tempo fa era stata la stessa Alba Parietti, ospite a Domenica Live, ad aprire una finestra sul suo passato. Un’adolescenza difficile e un rapporto con gli uomini sempre complicato. In quell’occasione la showgirl aveva parlato anche di Cristiano De Andrè, con cui Alba aveva avuto una relazione molto sofferta e travagliata. “Sono stata sua complice nel coprire e nel giustificare i suoi comportamenti inaccettabili, che non sono mai cambiati mai migliorati” aveva detto allora la Parietti “Ho provato ad affrontarlo, a dirgli la verità e sono stata allontanata. Esclusa come un’appestata. Con cattiveria e volontà di mortificarmi”.

