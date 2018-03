Hanno fatto sesso! Arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed esclusivamente di questo. Tutti i salotti televisivi hanno affrontato l’argomento, ovviamente tra le polemiche. A mettere il carico su questa vicenda già di per sé piuttosto pesante, è stato il tg satirico Striscia la Notizia che ha cercato di andare a fondo e soprattutto di dare ragione alla Henger. Monte, in tutto ciò, ha sempre negato di aver fatto uso di droga e, per evitare guai e per rassicurare la sua famiglia, ha deciso di interrompere prima del tempo la sua avventura all’Isola dei Famosi. Quando è tornato in Italia, ha sempre evitato il confronto diretto con la Henger con la quale se la vedrà in tribunale. Ora è in attesa che la sua Paola DI Benedetto torni in Italia così che i due possano godersi in santa pace la storia d’amore che è timidamente iniziata in Honduras. Continua a leggere dopo la foto

Il punto è che tutta questa storia della canne all’Isola ha distolto l’attenzione dal resto. Già perché, mentre secondo Eva Henger Francesco Monte se ne stava nella villa a fumare marijuana, c’era chi faceva sesso allegramente. Come facciamo a saperlo? Beh, lo dice Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini sul quale si legge: "Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell'Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori – si legge sulla rivista - Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi...". Libero quotidiano parla di corna ancor prima che il reality iniziasse. Continua a leggere dopo le foto

Gli indizi sono vari: è successo prima che iniziasse il reality quindi il gruppo di futuri naufraghi era al completo; è successo tra due naufraghi impegnati e questo fa escludere i naufraghi liberi cioè Marco Ferri, Francesca Cipriani, Simone Barbato, Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Da escludere Elena Morali che è arrivata dopo. Uno dei naufraghi ha un compagno o una compagna vip... Restano in lizza: Rosa Perrotta, Filippo Nardi, Eva Henger, Simone Barbato, Jonathan, Gaspare, Franco Terlizzi, Bianca Atzei, Alessia Mancini, Chiara Nasti, Amaurys, Craig Warwick, Giucas Casella, Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi. Siamo davvero molto curiosi. Speriamo che Signorini sveli qualcosa in più.

“Come mi sento quando dormo con lui”. Isola, due vip hanno passato la notte insieme! Sono due uomini e la loro vicinanza ha mandato in tilt il web. Vi eravate accorti di quella simpatia latente? Bomba