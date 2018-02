Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. Invece se sei il principe d'Inghilterra la questione si "complica", il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle monopolizzano la cronaca rosa internazionale: le indiscrezioni sulla cerimonia crescono di pari passo con l’avvicinarsi del 19 maggio, giorno in cui la ormai ex attrice farà ufficialmente il suo ingresso nella famiglia reale inglese. Spuntano già i nomi di coloro che in questi giorni hanno ricevuto o starebbero per ricevere l’ambito invito al royal wedding. La lista è molto lunga e comprende vari reali del mondo, attori, cantanti, e personaggi di spicco. L’ultima anticipazione a riguardo prevede che ci siano anche le mitiche Spice Girl (che presto torneranno anche a cantare insieme). (Continua a leggere dopo la foto)

A rivelarlo è stata proprio Mel B durante show televisivo americano ‘The Real’: le cinque ragazze (Mel B, Mel C, Victoria, Emma e Geri) hanno ricevuto un invito “adeguato” e ora aleggia la possibilità che possano anche esibirsi nel corso dei festeggiamenti (wow!). Oltre le Spice Girl, la corrente del mondo dello spettacolo porta alla festa anche Elton John, Ed Sheeran e Sophie Ellis Bextor, interprete del brano "Murder On the Dance Floor" che è tra i preferiti di Meghan. Tra i politici, la presenza dei coniugi Obama non è ancora confermata... (Continua a leggere dopo le foto)

Invece il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere di non aver ricevuto ancora alcun invito (sigh!). Folta, inoltre, anche la rappresentanza "familiare": da Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, non gradita al resto della famiglia reale, ma fortemente voluta dallo sposo, a Laura Parker Bowles, secondogenita di Camilla moglie del principe Carlo. Inoltre dovrebbero essere presenti anche due ex fidanzate del principe, Chelsy Davy e Cressida Bonas, rimaste in ottimi rapporti con lo sposo. Che festa, e noi? Noi purtroppo dovremo guardare alla tv e aspettare le prime foto.

