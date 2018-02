L'ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell'incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all'ultimo che anche Francesco Totti, che era 'nascosto' dietro le quinte li raggiungesse ma, pare, non ha voluto rubare la scena alla sua dolce metà. In quell'occasione, comunque, tutti gli sguardi erano per i piccoli Totti. E non si è potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza di Chanel con il suo famoso papà. Quei suoi capelli lunghissimi biondi biondi magari ingannano, ma a guardarla bene è la fotocopia del Capitano. Isabel, invece, che è nata a marzo 2016 ha attirato l'attenzione dei media perché ricorda incredibilmente la mamma con quegli occhioni blu. E Cristian? Anche lui, non foss'altro per la stoffa già dimostrata sul rettangolo verde, somiglia molto al padre. Ma a quanto pare non è lui l'unico 'campioncino' di casa Totti. (Continua dopo la foto)

È notizia di qualche mese fa che Cristian, 12 anni, ha debuttato in un torneo internazionale e ottenuto una grandissima soddisfazione, tanto che la Liga, in un tweet apparso sull'account ufficiale, l'ha celebrato così: "Tale padre, tale figlio. Ha il calcio nel sangue". Insomma, anche se è presto il futuro del primogenito di casa Totti sembra scritto. Chanel, invece, si è distinta in un altro sport, prettamente invernale: lo sci. Come documentato dal settimanale Chi, infatti, Ilary Blasi si è ritagliata qualche giorno da trascorrere sulla neve per una vacanza quasi totalmente al femminile. Con la conduttrice c'era la sua secondogenita, appunto, nonna Daniela e un gruppo di amiche insieme ai rispettivi bambini. Tutti a Cortina D'Ampezzo per una mini fuga dal tram tram quotidiano. (Continua dopo le foto)

E peccato che non ci fosse anche papà Francesco, ma a Cortina Chanel, 10 anni, ha disputato e vinto la sua prima competizione sportiva, con tanto di premio per la gara sciistica che le è stato consegnato alla presenza di un'orgogliosissima mamma Ilary, come mostra lo scatto pubblicato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. "È il secondo anno di fila che vengo e ho incontrato un sacco di persone che conosco. Ho anche messo su tre chili! Pazienza. Adoro Cortina", ha poi dichiarato la conduttrice de Le Iene al settimanale. Come detto in apertura, non è la prima volta che la stampa si interessa a Chanel e ai suoi fratelli, anche se Isabel, 2 anni, è ancora troppo piccola. Tempo fa, per esempio, Francesco aveva svelato che è proprio la sua secondogenita che "ha il comando della televisione in casa".

