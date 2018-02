Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L'Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ''diversissime ma complementari''. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e sua sorelle ai casting di X Factor: la loro energia colpisce i giudici, e in particolare Arisa che le ribattezza ''le Donatella''. L'edizione è vinta da Chiara Galiazzo, ma nei cuori dei telespettatori il bizzarro duo si conquista una posizione. Ma Le Donatella non sono sole, nella famiglia Provvedi c'è anche il fratello Matteo. Bello, palestrato e giovane, il fratello di Silvia e Giulia era comparso in televisione durante una puntata di Chiambretti Night e i social si erano scatenati. Tantissimi erano stati gli utenti che avevano indirizzato commenti al giovane dai capelli scuri e gli occhi di ghiaccio (proprio come le due sorelle). (Continua a leggere dopo la foto)

Sul giovane Provvedi si hanno pochissime notizia. Anzi, per la verità nessuna: non si conoscono né l'età né il lavoro che svolge. Diverso il discorso per le sorelle Giulia e Silvia. Le due sono sempre al centro del gossip per via delle loro storie d'amore. In particolare Silvia, fidanzata con l'ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona. ''Fabrizio è stato scarcerato il 21 febbraio scorso dopo aver passato 16 mesi a San Vittore, non chiedetevi se abbiamo subito fatto l'amore, perché è stato come la prima volta'', ha detto pochi giorni fa Silvia Provvedi sulla nuova vita dell'ex 're dei paparazzi' dopo la scarcerazione. In un'intervista a Chi la cantante del duo 'Le Donatella' ha spiegato come il suo fidanzato ripartirà la libertà ritrovata. (Continua a leggere dopo le foto)

''Fabrizio ricomincia da alcune privazioni e da altre soddisfazioni: niente interviste, niente social, niente eventi né ristoranti. Andrà in un centro di recupero, la comunità Alba di Bacco, dove trascorrerà gran parte della sua giornata e potrà lavorare per tre ore. Per due giorni a settimana si recherà invece allo Smi, un istituto che cura chi soffre di dipendenze - ha raccontato Silvia - Questa volta, quando Fabrizio è uscito, c'eravamo solo io, mia sorella Giulia, un suo amico e i fotografi. Tutti gli altri amici del cuore? Questa volta non c'era nessuno. Noi intanto pensiamo ad allargare casa, non alle nozze. Un figlio? Vedremo...''.

