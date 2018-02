"Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco". A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, infatti, dopo aver troncato la loro relazione nello scorso anno, si sarebbero rivisti per un incontro chiarificatore nei primi giorni di gennaio, quando l'ex madre natura, ancora innamorata di Gentili, avrebbe confermato la sua volontà di ricominciare là dove tutto si era interrotto. Tutte bugie secondo gentili, perché la bella Paola non ha aspettato tanto a lanciarsi tra le braccia di Francesco Monte, il naufrago che è ha abbandonato l'Isola dei Famosi dopo il ''canna-gate''. ''Dopo tutto quello che ho visto ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco. Penso di meritare di più, e se anche dovessi cambiare idea, niente tornerebbe come prima''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Lei aveva deciso di voler stare un po' da sola per via del suo lavoro. Una scelta rispettabile. - ha raccontato il calciatore a Novella 2000 - Nel corso del mese precedente alla sua partenza per l'Honduras, però, mi ha riempito la mente di illusioni. Paola e io ci eravamo riavvicinati. Le ho mandato un messaggio in cui dicevo che mi sarebbe piaciuto rivederla al suo ritorno e che le auguravo il meglio all'Isola dei famosi. Lei aveva accettato la proposta, sottolineando che quando ci saremmo rivisti non avrebbe voluto sapere nulla di quanto fatto in sua assenza. Eravamo entrambi single, - ha detto ancora Matteo Gentili - ma qualcosa ancora ci legava. O almeno così credevo io''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Diciamo che era una ex fidanzata molto presente. L'avevo bloccata sui social, ma lei mi chiedeva di essere sbloccata e commentava qualsiasi cosa pubblicassi. Mi mandava molti messaggi. Ora credo che si comportasse così solo per farmi soffrire''. ''Scherzando, ma neanche tanto, si era parlato di matrimonio. Io conoscevo i suoi genitori e lei i miei, per un po' ho anche vissuto a casa sua e con la sua famiglia a Vicenza, quando giocavo lì. Mi sono sempre sentito bene con loro''. Ma non andrebbe sull''Isola per parlarle: ''No. Ho il mio lavoro da calciatore qui, un contratto da rispettare. Non saprei nemmeno che cosa dirle, sinceramente: con poco ha cancellato la speranza che tra noi potesse rinascere qualcosa. Forse le farei un'unica domanda e le chiederei il motivo per cui si è comportata in quel modo appena un mese dopo il nostro riavvicinamento''.

Isola, Paola Di Benedetto fa pure tendenza: il dettaglio che non può esservi sfuggito. La regina incontrastata della cronaca rosa in Honduras se ne separa di rado. Come Francesca Cipriani con la sua coroncina di fiori. E c’è chi già parla di ‘nuova moda’…