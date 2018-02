Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo del momento. Reduce dall'enorme successo dell'ultimo Festival di Sanremo, la svizzera si sta godendo questo bellissimo momento professionale. Ormai si è buttata alle spalle i terribili ani della setta che lentamente le aveva mangiato la vita, tanto da parlarne apertamente oggi per aiutare chi sta passando o potrebbe passare momenti così bui. Salta da uno salotto tv a un altro ora Michelle. È stata ospite di Maurizio Costanzo a L'Intervista, dove ha ripercorso vita e carriera a 360 gradi, e di Silvia Toffanin a Verissimo, dove invece ha confermato il desiderio di avere un quarto figlio. Magari un maschietto, ovviamente dal marito Tomaso Trussardi, che è già papà di Sole e Celeste. Aurora, invece, che ora ha 21 anni, è nata dall'amore con Eros Ramazzotti con cui, ha detto a Costanzo, oggi ha "ottimi rapporti". "Io e Tomaso - ha ammesso la conduttrice a Verissimo - abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è e c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna. Io all’età di Aurora ero già mamma". Insomma, parole più che chiare, molto presto in casa Trussardi-Hunziker ci sarà un nuovo arrivo e chissà se sarà davvero un fiocco celeste. (Continua dopo la foto)

"Ho già il nome per il maschietto, ma non lo dico ancora perché non è ancora arrivato", ha aggiunto la bella svizzera. Per quanto riguarda invece il futuro in tv, si vocifera che la conduttrice possa approdare al timone del nuovo programma di Canale 5, Scommettiamo Che. Michelle conferma: "Sì abbiamo aperto il cantiere. Tra poco inizieremo con le prime riunioni". Per Tomaso, invece, è tempo di Milano Fashion Week, l'evento di risonanza mondiale in cui le Maison italiane presentano le loro collezioni Autunno/Inverno 2018-19. Ovviamente c'era anche Trussardi tra i brand e, sempre ovviamente, in prima fila, alla sfilata, Michelle era accanto a lui, che è Ceo dell'azienda di famiglia. Pensando a questa bellissima coppia, viene spontaneo ricordare la prima serata del Festival, quando la Hunziker è scesa dal palco e ha baciato Tomaso. (Continua dopo le foto)

La serata inaugurale della kermesse era cominciata da pochissimo e Michelle indossava forse l'abito più bello e seducente di tutto il Festival, quello nero di velluto scollatissimo di Armani Privè. Appena ha visto il marito in platea, si è lanciata in una dedica: "Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo – ha detto ai telespettatori - Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei!". E poi gli ha stampato un bacio sulle labbra. Non è passato nemmeno un mese da quel momento che ha diviso il pubblico (tanti hanno trovato questa manifestazione d'affetto un po' esagerata) e in occasione della Settimana della Moda milanese, Tomaso ha rivelato quello che è successo 'dopo il bacio'. Intervistato da una noto sito di spettacolo, ha commentato così: "È stato emozionante, poi quando è scesa a baciarmi io ho dovuto fare 200 selfie delle 12 pause di Sanremo, quindi da una parte l'ho ringraziata, dall'altra l'ho maledetta, anche se sono stato contento".

